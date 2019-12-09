تعرفي علي طريقة تلميع الذهب والألماس

قد تتعرّض المجوهرات الذهب والألماس لبهتان لونها، وفي هذا الإطار ثمة طرق بسيطة من المُمكن اتباعها لغرض تلميع الذهب والألماس.



• يُصبُّ الماء الدافئ في وعاء صغير، مع بضع من قطرات من سائل الجلي. وبعد خلط الماء وسائل الجلي جيِّدًا، توضع المجوهرات في الوعاء، لمدَّة لا تزيد عن العشر دقائق.

• يُفرغ الوعاء من الماء وسائل الجلي بعد ذلك، وتُستخدم فرشاة أسنان ناعمة في فرك كل قطعة من المجوهرات جيِّدًا، بحيث يدخل شعر الفرشاة بين الفراغات، والأماكن التي يصعب الوصول لها يدويًّا.

• يُستخدم الماء الدافئ في غسل كلِّ قطعة مجوهرات، مع التأكد من إزالة كل بقايا الصابون السائل.

• تُحضَّر قطعة قماش قطنية ناعمة أو منشفة قطنية ناعمة لغرض تجفيف كلّ قطعة جيدًا، ثمَّ تترك المجوهرات على المنشفة في الهواء لتجف تمامًا قبل استخدامها.

• يُمكن استبدال بشر الصابون بسائل الجليء، مع وضعه على النار مع الملء في وعاء حتى يغلي. وحين يبرد الخليط، يُفرك الذهب بوساطة فرشاة الأسنان، مع تجفيف القطعة جيِّدًا.



من جهةٍ ثانيةٍ، هناك طريقة في التنظيف تقضي بوضع الذهب في قدر تحتوي على الماء، مع القليل من القهوة المطحونة، والصابون المبشور على النار. وحين يغلي الماء، يُدلَّك الذهب بالمعجون وفرشاة الأسنان، مع غسله بالماء، فتجفيفه بقطعة من القماش، وتعريضه للهواء.



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• يُصبُّ الماء الدافئ في وعاء، مع بعض "بيكربونات الصوديوم" وسائل الجلي والملح. تُخلط المكوِّنات جيِّدًا، ثمَّ توضع قطعة صغيرة من ورق القصدير في أسفل وعاء الماء.

• توضع المجوهرات المُرصَّعة بالألماس في هذا الوعاء لعشر دقائق. ثمَّ، يُغسل الألماس بماء بارد.

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