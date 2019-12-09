تعرفي علي اتيكيت تناول البيتزا وطرق أكلها بصورة لائقة

ضمن اتيكيت تناول الطعام، هناك قواعد خاصَّة بالبيتزا وطرق أكلها بصورة لائقة في الأماكن العامَّة.

ضمن اتيكيت تناول الطعام، هناك قواعد خاصَّة بالبيتزا وطرق أكلها بصورة لائقة في الأماكن العامَّة.

إذا كنت رفقة أصدقائك، عليك اختيار القطعة التي تريدين تناولها بواسطة الشوكة، بدون أن تقترب هذه الأخيرة من القطع الأخرى.

• يمكن التقاط قطعة البيتزا بيدك، بواسطة المحارم الورقيَّة.، بيد أنَّه يمنع وضع المحارم المتسخة في الصحن، فمكانها هو المنفضة.

Advertisements

• لا تقطَّع شريحة البيتزا كلّها، قبل أكلها.

قد يهمك ايضاً:

تعرفي على اتيكيت العطس والسعال على المائدة

تعرفي على "إتيكيت" تناول الأكل في المطاعم