تعرفي علي اتيكيت تناول البيتزا وطرق أكلها بصورة لائقة

القاهرة – لايف ستايل
ضمن اتيكيت تناول الطعام، هناك قواعد خاصَّة بالبيتزا وطرق أكلها بصورة لائقة في الأماكن العامَّة.
ضمن اتيكيت تناول الطعام، هناك قواعد خاصَّة بالبيتزا وطرق أكلها بصورة لائقة في الأماكن العامَّة.
إذا كنت رفقة أصدقائك، عليك اختيار القطعة التي تريدين تناولها بواسطة الشوكة، بدون أن تقترب هذه الأخيرة من القطع الأخرى.
• يمكن التقاط قطعة البيتزا بيدك، بواسطة المحارم الورقيَّة.، بيد أنَّه يمنع وضع المحارم المتسخة في الصحن، فمكانها هو المنفضة.
• لا تقطَّع شريحة البيتزا كلّها، قبل أكلها.
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