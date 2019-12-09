قصات شعر كاريه سويدي من وحي النجمات العالميات

في الشتاء، تبحث السيدة عن تجديد اطلالتها. هذا التجديد قد يطاول انواع مستحضرات التجميل وألوان المكياج المعتمد، لكنه يرتكز بداية على اختيار قصة شعر، تليق بالشتاء وتمنح السيدة اطلالة متجددة وعصرية، تعيد اليها إحساسها بالثقة.



في هذا الشتاء، اخترنا لك مجموعة من قصات الشعر القصير وتحديدا قصات كاريه سويدي، اذ انها تلائم السيدة العربية.

قصات شعر كاريه سويدي:

قصات الكاريه ليست جديدة، إنما الجديد الذي طرأ في الآونة الاخيرة هو بعض اللمسات التي من شأنها ان تجدد القصة الكاريه، لتمنح السيدة اطلالة عصرية ومظهرا متجددا.



• تتميز قصات شعر الكاريه السويدي بأنها عملية جدا ولا تتطلب الكثير من الاهتمام في الصباح. لذلك، تُعتبر الحل الامثل إذا كنتِ تبحثين عن قصة شعر، تغير مظهرك وتناسب وجهك.



• تعتمد قصة الكاريه السويدي على قص الشعر كاريه طويل نسبيا، يصل الى أسفل العنق. ثم يقوم المزيّن بقص الجزء الخلفي من الشعر على شكل نصف دائرة، ما يجعل الخصلات في الجهة الخلفيةمن الرأس اقصر من الخصلات الامامية، بشكل بسيط.

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قصات شعر كاريه سويدي على طريقة النجمات العالميات:

• قصات شعر الكاريه السويدي، تتوافر بأشكال عدة، فمنها ما يأتي منسقا مع غرة امامية تغطي الجبين وبالطول نفسه، على طريقة الممثلة والنجمة إيما روبرتس التي اختارت في احدى اطلالاتها على السجادة الحمراء قصة شعر كاريه سويدي مع غرة امامية قصيرة.

كما يمكن اعتماد غرة جانبية طويلة او قصيرة لمزيد من الانوثة. النجمة فكتوريا بيكهام، اعتمدت الغرة الجانبية الطويلة، مع قصة الشعر الكاريه القصير.

النجمة إيميلي راتاجكوفسكي التي تشتهر بطلاتها المبتكرة وتسريحات شعرها المتجددة، اختارت قصة شعر كاريه سويدي بطول متساو ومن دون اي غرة أمامية. واكتفت بفرد شعرها الى النصف. تسريحة انيقة زاتها جاذبية وسلّطت الضوء على ملامح وجهها وعينيها. كما تليق هذه القصة بصاحبات الوجه المدوّر والممتلئ، لانها تجعل هذا النوع من الوجوه يبدو بيضويا واكثر نعومة.

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