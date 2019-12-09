6 علاجات منزلية للقضاء على مشكلات الأظافر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

بعد انشقاقها أو اصفرارها أو حتى إصابتها بالفطريات يمكن أن تتعرض أظافرنا للتلف بسهولة وتسبب لنا إزعاجًا كبيرة، وعلى الرغم من أن تغيرات أظافرك قد تبدو مخيفة إلا أنه يمكن علاجها بسهولة في المنزل. في السطور التالية نقدم لك أفضل العلاجات المنزلية للحفاظ على أظافرنا، وفقا لما ذكر موقع "Bright Side".

1. ظافر مائل

تشمل الأعراض الشائعة الاحمرار والألم والتورم والتهاب الجلد، ولحل المشكلة اتبع واحد مما يلي:

- لتقليل التورم وتخفيف الألم، انقع قدمك في ماء دافئ لمدة 20 دقيقة تقريبا. يمكنك إضافة الملح للحصول على نتائج أفضل.

- أضف ربع كوب من خل التفاح إلى حمام القدم الدافئ لمدة 20 دقيقة. وهو يعمل كعلاج مطهر ومضاد للالتهابات ومخفف للألم.

- ضع خيط القطن أو الأسنان تحت أظافر الظفر: بعد الانتهاء من الغمر، حاول وضع بعض قطع القطن أو خيط تنظيف الأسنان المشمع تحت حافة الظفر. سيساعد ذلك على رفع الظفر ومساعدته على النمو فوق حافة الجلد.

- اختر أحذية مريحة، وتأكد من أنها واسعة بما يكفي لقدميك ولا تسبب أي إزعاج لأصابع قدميك وأن الجوارب الخاصة بك لا تمارس ضغطًا إضافيًا على قدميك.

2. اقتلاع طبقة الظافر

عادةً ما تكون هذه عملية بطيئة وغير مؤلمة، لكن في بعض الحالات قد تسبب الكثير من عدم الراحة. يمكنك أيضًا ملاحظة هذا عندما يبدأ الظفر في تغيير شكله ولونه. استخدم ما يلي:

- زيت شجرة الشاي: يحتوي هذا الزيت على خصائص مضادة للجراثيم وهو قادر على إزالة الفطريات والالتهابات الأخرى التي تعيش تحت الظفر. ضع مزيجًا من زيت شجرة الشايوجوجوبا أو زيت جوز الهند على الظفر

- حافظ على جفاف مسمارك أثناء شفاؤه.

3. الأظافر السميكة

يمكن أن يحدث هذا بسبب الإصابة الفطرية، إذ تصبح الأظافر أكثر سماكة ويتغير لونها، وتبدأ في الانقسام والانهيار، والتي يمكن أن تصاحبها أيضًا رائحة كريهة.

ويمكن التخلص من ذلك بالخل الأبيض:

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قلّم أظافرك وانقع قدميك في حوض بالماء الدافئ والخل الأبيض. سيساعد على الحد من نمو بعض البكتيريا.

4. فطريات أظافر القدمين

فطريات أظافر القدم هي عدوى يمكن أن يصاب بها الكثير منا. أول شيء قد تلاحظه، إذا كان لديك فطريات في أظافر القدم، هو بقعة بيضاء أو صفراء مباشرة أسفل أظافرك. بعد مرور بعض الوقت، ستنتشر العدوى ويمكن أن تصبح أظافر القدم بالكامل صفراء وسميكة وتشوه.

العلاج:

- انقع قدمك في وعاء به ماء دافئ لمدة 10 دقائق مع نصف كوب من صودا الخبز و1/2 كوب من ملح إبسوم و1/4 كوب من بيروكسيد الهيدروجين.

- استخدم شجرة الشاي أو زيوت الأوريجانو: لها خصائص مضادة للفطريات ومطهر. ضعيها مباشرة على أظافر الأصابع المصابة باستخدام قطعة قطن.

5. تشقق الأظافر

تلاحظ أن أظافرك تصبح أكثر هشاشة وسهولة، إنها مشكلة شائعة ويمكن أن تؤثر على الأظافر.

ويمكن أن تساعد الكريمات والزيوت ومراهم الترطيب في علاج تشقق الأظافر. ضعها مباشرة على الأظافر وعلى الجلد المحيط بها.

ارتداء القفازات أثناء القيام بالأعمال المنزلية: الكثير من الماء والمواد الكيميائية ضارة على يديك وأظافرك.حمايتهم باستخدام زوج من القفازات المطاطية.

6. الورم الدموي

في حالة تلف أظافر، قد يظهر ورم دموي تحت الظفر. على الرغم من أنه مجرد دم متجلد، إلا أنه لا يبدو جذابًا للغاية. قد تشعر أن ظفرك يصبح مؤلمًا عند الضغط عليه.

ضع بعض الثلج عليها: سيساعد على تخفيف الألم وتقليل التورم في أظافر القدم التالفة.

ضع ضمادة ضغط على المنطقة المصابة، لتقليل كمية الدم الذي يأتي إلى المنطقة التالفة.