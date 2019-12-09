30 صورة لملكة جمال الكون 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

توجّت فتاة جنوب إفريقيا زوزيبيني تونزي، مساء الأحد، بلقب ملكة جمال الكون لعام 2019، خلال المسابقة الـ68 التي أقيمت في ولاية جورجيا الأمريكية، وقدمها الأمريكي ستيف هارفي مع لجنة تحكيم ضمت سبع نساء.

ويقدم "الخليج 365" خلال الألبوم المرفق بالأعلى 30 صورة لملكة جمال الكون لعام 2019، من واقع الحساب الشخصي لها عبر "إنستجرام".

وتفوقت صاحبة البشرة السمراء والبالغة من العمر 26 عاما، في المرحلة النهائية على ملكتي جمال بورتوريكو والمكسيك، ووضعت ملكة جمال الكون الفلبينية عام 2018 كتريونا غريه تاج ملكة جمال الكون عام 2019 على رأس تونتسي الجنوب إفريقية.