محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

توجت فتاة جنوب إفريقيا زوزيبيني تونزي، مساء الأحد، بلقب ملكة جمال الكون لعام 2019.

وتفوقت صاحبة البشرة السمراء والبالغة من العمر 26 عاما، في المرحلة النهائية على ملكتي جمال بورتوريكو والمكسيك خلال المسابقة الـ68 التي أقيمت في ولاية جورجيا الأمريكية، وقدمها الأمريكي ستيف هارفي مع لجنة تحكيم ضمت سبع نساء.

ووضعت ملكة جمال الكون الفلبينية عام 2018 كتريونا غريه تاج ملكة جمال الكون عام 2019 على رأس تونتسي الجنوب إفريقية.

ملكة جمال الكون اشتهرت قبل منحها اللقب بحملة أقامتها في جنوب إفريقيا من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، وقالت في كلمتها: "ترعرعت في عالم لا يعتبر النساء مثلي مع نوع بشرتي ونوع شعري، أبدا جميلات. وأظن أن الوقت قد حان لتغيير ذلك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو- فتاة جنوب إفريقيا.. ملكة جمال الكون 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.