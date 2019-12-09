بثينة الرئيسي في الترانشكوت موضة هذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - من بين صيحات الموضة الأكثر رواجًا التي رصدناها على منصات عروض دور الأزياء العالمية لهذا الموسم، كان جاكيت الترانكشوت Trench coat والذي دخل عالم الأزياء كقطعة عسكرية للجنود البريطانيين والفرنسيين في فترة الحرب العالمية الأولى، كبديل خفيف عن المعاطف العسكرية الثقيلة، ويتميز بتصميمه مع الأزرار الأمامية والحزام على الخصر، وفي كل موسم أصبحنا نشاهد أجمل التصميمات منه بألوان وقصات مختلفة، وكثيرات من النجمات اعتمدن الترانشكوت في مختلف الاطلالات، ومنهنّ بثينة الرئيسي التي تعشق هذه القطعة وتختارها لمختلف المناسبات الرسمية والكاجوال، وإليكِ بعض الأفكار المميزة لتنسيق الترانشكوت من بثينة الرئيسي.

طرق تنسيق التنانير الجلد على غرار نهى نبيل وبثينة الرئيسي



اطلالة كاجوال للسفر في الترانكشوت نسقتها بثينة الرئيسي

بثينة الرئيسي في اطلالة للسفر في ترانشكوت طويل



شاهدنا بثينة الرئيسي في اطلالة كاجوال نسقتها للسفر، اعتمدت فيها الأسلوب العصري المواكب للموضة، وقد اختارت ترانشكوت طويلًا باللون البرتقالي الهادئ، ونسقت من تحته تيشرت قطنية وسروالًا مطاطيًّا باللون الأسود، وأكملت اللوك بحذاء رياضي باللون البيج وشنطة يد من الجلد من هرمس Hermes، وحقيبة للسفر من لويس فويتون Louis Vuitton.



لوك عصري في الترانكشوت البيج اعتمدته بثينة الرئيسي

بثينة الرئيسي في ترانشكوت باللون البيج





هنا نسقت بثية الرئيسي الترانشكوت بأسلوب لافت ومبتكر، حيث إنها بدايةً اختارته بتصميمه ولونه البيج الكلاسيكي، لكنها زينته بحزام عصري باللون الأصفر من أوف وايت Off-White ونسقت من تحته توب سوداء وبنطلونًا بقصة أرجل واسعة بنقشة باللونين الأبيض والأسود، وأكملت اللوك بنظارات شمسية كبيرة.

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3 أفكار مختلفة لاعتماد أزياء الجلد بأسلوب بثينة الرئيسي



بثينة الرئيسي تختار الترانشكوت لاطلالة مبتكرة

اطلالة عصرية في التراتشكوت اعتمدتها بثينة الرئيسي





شاهدنا العديد من تصميمات الترانشكوت المبتكرة ضمن مجموعات دور الأزياء العالمية، مثل هذا التصميم الذي اختارته بثينة الرئيسي من قماش البلاستيك وبلون النيون المعدني، وقد نسقت من تحته فستانًا أسود وحذاءً بكعب عالٍ من توم فورد Tom Ford، وشنطة يد متوسطة الحجم من الجلد من هرمس Hermes.



الترانشكوت موضة هذا الموسم، وقد شاهدنا منه أجمل الموديلات والتصميمات، استوحي من بثينة الرئيسي التي اختارته لمختلف المناسبات بعض الأفكار المميزة والعصرية.

ملابس سفر من وحي بثينة الرئيسي