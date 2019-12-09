ميلانيا ترامب تعتمد المونوكروم بستايل مناسب للشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - النجمات، الفاشنيستا، وحتى السيدات الأولى ودوقات القصر أصبح مغرمات بصيحة الإطلالة أحادية اللون أو المونوكروم، وأخرهم سيدة الولايات المتحدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب.

ميلانيا ترامب بإطلالة كاملة باللون البنين

اعتمدت ميلانيا ترامب إطلالة كاملة باللون البني المتوسط، الذي يعد أحد الألوان البارزة في الخريف و الشتاء، وما عزز جمال اللون، اختيار خامة الشمواه، أو كما تُعرف بالجلد السويدي، وهو أيضاً خياراً مترفاً من موضة هذا العام.

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نسقت ميلانيا ترامب معطف ميدي بتوقيع دار بربري مع حذاء البوت المزود برقبة وصلت إلى الركبة، وتميز التصميم بصيحة الـ slouchy المهدلة على الساق وخاصة من الكاحل، اختارت ميلانيا ترامب لون وخامة البوت بنفس تفاصيل المعطف لتظهر باللون البني المتوسط من الرأس وحتى أخمص القدمين.



ميلانيا ترامب مُغرمة بالإطلالات الأحادية

ميلانيا ترامب بإطلالة كاملة باللون الجملي

اعتمدت ميلانيا ترامب الإطلالات احادية اللون من قبل عدة مرات، وهو ما يعكس أنها حققت لها الأناقة. ذهبت من قبل إلى إطلالة قريبة من تلك التي ذكرنا تفاصيلها، حيث اعتمدت معطفاً بتصميم مستقيم باللون الجملي مع حذاء البوت باللون نفسه، لتظهر بنفس النمط تقريباً، ورغم تكراره إلا أنها بدت متفردة في كل مرة.

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ميلانيا ترامب بإطلالة سوداء



أسهل طريقة لتنسيق إطلالة أحادية اللون هو اختيار لون حيادي مثل الأبيض أو الأسود، وهو بالفعل ما ظهرت به من قبل ميلانيا ترامب، حيث اعتمدت إطلالة سوداء بالكامل من خلال موضة الكاب مع بوت أسود بمقدمة مدببة، ثم اعتمدت الأبيض من خلال تايير كلاسيكي وحذاء الـ pump باللون الأبيض أيضاً وعززت أناقة إطلالتها بقبعة كبيرة.

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إطلالات ميلانيا ترامب باللون الأحادي جاءت متنوعة وأنيقة، إليكِ أجملها في صور.

إطلالات ميلانيا ترامب بالمونوكروم الزيتي

إطلالات ميلانيا ترامب بالمونوكروم الأحمر

إطلالات ميلانيا ترامب بالمونوكروم الأبيض

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