نظارات عيون القطة...صيحة شتوية بامتياز

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - قد تعتقد بعض السّيدات أنه مع بداية فصل الشّتاء يجب الاستغناء عن النظارات الشّمسية على اعتبار أنها من القطع التي تخصّ فصل الصيف فحسب.

لكن استطاعت الدور العالمية أن تغيّر من هذا التفكير بتقديم أجمل وأفخم تصاميم النظارات الشمسية لفصل الشّتاء.

نظارات عيون القطة بتصميم لافت من Balenciaga



ولشتاء 2020 استطاعت النظارات الشمسية بتصميم عيون القطة من حجز مكاناً لها في خزانة اكسسوارات السيّدات خاصة وأنها تنوعت بألوانها وأحجامها.

نظارات عيون القطة بإطارات عريضة

إذا كنت تعتقدين أن هذه الصيحة لا يمكن أن تأتي بإطارات عريضة فأنتِ على خطأ.

نظارات عيون القطة بإطارات عريضة من Loewe



فقد أبهرتنا بعض الدور العالمية بتصاميم نظارات عيون القطة مع إطارات عريضة، خاصة دار Loewe التي قدمت نظارات باللون البني بتصميم عريض وضخم يناسب صاحبات الوجه العريض بشدة، لأنها تخفي حجم الوجه الكبير وتمنحه نعومة مميزة.

نظارات عيون القطة مميزة من Prada



أما Prada فقد ركزت على اللون الأزرق واختارت أن تكون العدسات من اللون نفسه أيضاً وننصحك بتجربة ارتدائها مع سروال الجينز وكنزة من الصوف الناعم لأنها تليق بالإطلالات اليومية العملية أو إطلالات الجامعة.

نظارات عيون القطة بإطارات مميزة من Dior



في حين اكتفت Dior بتصميم بسيط مع عدسات زرقاء وإطارات عريضة تقليدية تليق بالمناسبات الرسمية أو في الخروجات اليومية.

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نظارات عيون القطة بإطارات نحيفة





لكي تتمكني من اختيار ما يناسب وما يليق بإطلالاتك وذوقك في تنسيق الاكسسوارات مع الأزياء البسيطة أو حتى الكلاسيكية، قدمت الدور العالمية أيضاً نظارات شمسية بتصميم عيون القطة لكن بإطارات نحيفة.

وقد أبهرتنا نظارات Saint Lauren التي جاءت إطاراتها غير ظاهرة لدرجة تعتقدين أنها من دون إطارات، وبالتالي تناسب إطلالات العمل بشكل كبير.

نظارات عيون القطة بإطارات مميزة من Gucci



في حين استطاعت دار Gucci أن تدمج الإطارات النحيفة مع العريضة في نظارات باللون البني المائل إلى الخمري مع عدسات شفافة.

أما Balenciaga فقد قدمت نظارات شمسية بإطارات نحيفة لافتة باللون البني الغامق وعدسات بنية فاتحة اللون.

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