فساتين سهرة محتشمة لموسم احتفالات شتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - مع دخولنا شهر ديسمبر، شهر المناسبات والاحتفالات، لابدّ أن تبدأ المرأة العربية العاشقة للإطلالة الموديست في البحث عن تصاميم فاخرة ومميزة لفساتين سهرة محتشمة موضة شتاء 2020؛ كي تضفي المزيد من التألّق على إطلالتها الشتوية، وتبهر أنظار جميع من حولها.

فستان سهرة واسع من كارولينا هيريرا Carolina Herrera



تعدّ فساتين السهرة المحتشمة من التصاميم الأكثر رواجاً على منصات العروض، حيث تأثّر الكثيرون من المصممين بالأسلوب الموديست، الذي يعدّ علامة فارقة للمرأة العربية الأنيقة.. فأضحى هذا الأسلوب لموديلات التصاميم المحتشمة، مؤخراً، موضة عالمية رائجة في مختلف المواسم وبالأخص على منصات العروض لموسم شتاء 2020.



فساتين سهرة محتشمة لموسم الاحتفالات شتاء 2020 من منصات العروض



فساتين سهرة محتشمة بقصات واسعة لشتاء 2020

فستان سهرة واسع من بالنسياغا Balenciaga



تعتبر فساتين السهرة المحتشمة الواسعة من أبرز القطع التي تبحث عنها النساء الساعيات إلى إخفاء العيوب في أجسامهن.. فترتدينها بكل ثقة وأناقة.

وقد رصدنا الفساتين المحتشمة الواسعة لشتاء 2020 على منصات الكثير من الدور العالمية، أبرزها كان بالنسياغا Balenciaga بألوان سادة مفعمة بالحيوية والفرح، مثل الأزرق التركوازي والفوشيا، وكذلك لدى علامة مارك جايكوبس Marc Jacobs باللون الأخضر المتلألئ.

إذا كنتِ من عاشقات الفساتين المحتشمة ذات القصات الواسعة والألوان السادة، ننصحكِ دائماً بتنسيق المجوهرات المناسبة معها من قلادات وأقراط، والأهم من ذلك كله هو الابتعاد عن الأساور الضخمة، بالأخص إذا ما كان الفستان بأكمام طويلة.

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فساتين سهرة محتشمة بقصات ضيقة ومستقيمة لشتاء 2020

فستان سهرة ضيق من باكو رابان Paco Rabanne



غالباً ما ترتدي فساتين السهرة المحتشمة ذات القصات الضيقة، السيدات اللاتي يعشقن محاولة إيجاد توازن بين الإطلالتيْن الموديست والعصرية في آن معاً، مع مواكبتهن لآخر صيحات الموضة.

وقد حرصت العديد من العلامات التجارية على تصميم فساتين سهرة محتشمة بقصات مستقيمة وضيقة؛ لكي تلبي مختلف الأذواق.. فرأينا مثل تلك التصاميم على منصة باكو رابان Paco Rabanne؛ من خلال فستان سهرة ضيق بأكمام طويلة ذات نقشات وطبعات الحيوانات.

ننصحكِ باعتماد فساتين السهرة المحتشمة ذات القصات الضيقة، إذا ما كنتِ من ذوات الأجسام الرفيعة والبطن المسطّح.





• فساتين سهرة محتشمة فاخرة لشتاء 2020

فستان محتشم من الساتان والدانتيل مع كاب من دولتشي اند غابانا Dolce&Gabbana



ولعاشقات الإطلالة الأرستقراطية الفاخرة والكلاسيكية، لفتتنا الكثير من التصاميم المميزة من فساتين السهرة المحتشمة؛ خلال عرض الدار الإيطالية دولتشي آند غابانا Dolce& Gabbana لهذا الموسم الاحتفالي، فظهرت العارضات بفساتين ذات أقمشة راقية مثل الساتان والمخمل، وتفاصيل فاخرة مثل الفرو والدانتيل المفعم بالأنوثة، كما كان للترتر حيزٌ بارزٌ ضمن تصاميم السهرة لشتاء 2020.

ننصحكِ بعدم الإكثار من المجوهرات عند اختيارك فساتين السهرة المحتشمة الكلاسيكية، كما أنه من الأجمل اعتماد تسريحة الشعر المرفوع من الأمام؛ لإبراز جمال التصميم.