صيحة الأقراط المنفردة هي الأجمل هذا الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - قد تعيش السيدات عند اختيار المجوهرات المناسبة لإطلالاتهن مرحلة صعبة، فاختيار القطع الأنيقة من المجوهرات لا بدّ أن يتم بعناية وانتباه لكي تناسب الإطلالة وتواكب آخر الصيحات العالمية.

وبالطبع للإطلالات الرسمية الحصة الأكبر من هذه العملية على اعتبار أن المجوهرات هي الصديقة الأولى والدائمة للإطلالة الكلاسيكية، خاصة فساتين السهرة أو الجمبسوت الرسمي، وقد تحجز الأقراط المكانة الأكبر في عالم المجوهرات كونها المفضلة لدى السيدات.

لذا في إطلالات شتاء 2020 ركزي على صيحة الأقراط المنفردة، التي شاهدناها منذ فترة كصيحة أساسية في عالم الأقراط، خاصة وأنها تمنح من تختارها التفرد والتميّز في إطلالتها.



أقراط من Gucci

قرط يناسب الإطلالات الرسمية من Gucci



على اعتبار أن هذه الصيحة تعتمد على اختيار قرط واحد فقط، فلا بد له أن يكون مميزاً وجذاباً لكي يلفت الأنظار، وهذا ما رأيناه في القرط المميز من Gucci الذي جاء يحمل شعار الدار من الذهب الأنيق، ثم يتدلى منه ثلاث حبات من اللؤلؤ بحجم واحد وعلى صف واحد.

اختاري هذا القرط مع مختلف إطلالاتك الرسمية فهو يليق بمعظمها.



أقراط من Balenciaga

قرط مميز وجذاب من Balenciaga



لا يمكن أن تمر هذه الصيحة من دون تقديم ما يناسب صاحبات الإطلالة المجنونة اللواتي يملن دائماً إلى اختيار التصاميم غير المألوفة والمميزة، كهذا القرط الجذاب من Balenciaga الذي جاء على شكل مثلث كبير الحجم من الذهب الأصفر، من دون أي ترصيع، لذا هو مناسب بكل تأكيد للإطلالات العصرية اليومية أو إطلالات العمل.



أقراط من Fendi

قرط بتصميم ناعم للإطلالات اليومية من Fendi



تميز هذا القرط من Fendi بحجمه الصغير والناعم الذي لا يمكن أن يطغى على أي قطعة مجوهرات أخرى تختارينها معه، خاصة وأنه جاء مصنوع من الذهب الأصفر مع ترصيع بسيط من أحجار كريمة ذات لون أصفر أنيق تناسب إطلالات وأجواء الشتاء الباردة.

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خواتم ذهب أصفر بتصاميم غريبة وعصرية

عقود فاخرة من اللؤلؤ لإطلالة مميزة