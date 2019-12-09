عبايات سوداء مطرزة من وحي إطلالات الفاشينيستا المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - اختارت الفاشينيستا المحجبات العبايات السوداء المطرزة لتزين اطلالاتهن النهارية والمسائية ونجحوا في تنسيقها بشكل أنيق، أستوحي من صورهن التي جمعناها لكِ من حساباتهن على انستقرام لإطلالة شرقية مميزة.

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عبايات سوداء مطرزة بالريش

عباية مطرزة بالريش



كما الفساتين سيطر الريش على عبايات 2019 وتبنت هذه الصيحة الفاشينيستا المحجبات، اختاري عبايه يستقر فيها الريش على منطقة الأكتاف والأكمام اذا كنتِ ترغبين في إطلالة تظهرك بأكتاف عريضة ونسقيها مع فستان أسود وطرحة سوداء للمحافظة على الستايل الشرقي المحتشم، يمكنك إعتماد عبايه سوداء مطرزة بالريش الوردي لإطلالة مميزة في ليلة رأس السنة واحرصي على تنسيق هذا اللوك مع حقيبة يد صغيرة باللون الوردي وحذاء بيج بلون الجلد Nude shoes.



عبايات سوداء بأكمام مطرزة

عباية مطرزة بالورود



برزت هذا العام صيحة العبايات المطرزة بالورود، اختاري تصميم يتركز تصميمه فقط على منطقة الأكمام حتى لا تبالغي بإطلالتك ونسقيه مع فستان أسود طويل وحذاء بكعب عالي رفيع وطرحة شيفون سوداء أو اعتمدي عبايه بترفلاي مطرزة حول أطراف الأكمام من وحي إطلالة الفاشينيستا دلال الدوب.



عبايات سوداء مطرزة بالطول

عباية مطرزة بالطول



لا تتخلي هذا الموسم عن العبايات المطرزة بشكل عمودي من الأمام حيث ستساعدك في الظهور بقامة أطول، في حال أخترت عبايه بتطريز فضي أو ذهبي مثل عبايات الفاشينيستا تمارا القباني أو حنين الصيفي، نسقيها مع كلاتش مخمل بتطريز ناعم أو حقيبة يد صغيرة باللون الذهبي.