خواتم عصرية مزينة بأحجار سوداء فاخرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - منذ القدم وتحظى المجوهرات بمكانة كبيرة لدى السيدات اللواتي لطالما بحثن عن أجمل وأبهى القطع ليتزينّ بها، خاصة وأنها الوحيدة القادرة على منح الإطلالة فخامة ورقي لا مثيل لهما.

وعلى اعتبار أن قطع المجوهرات لازمت السيدات منذ البداية وإلى يومنا هذا، كان لا بدّ أن تقدم أفخم الدور العالمية قطعاً مميزة مع بداية كلّ موسم لكي يتسنى للسيدة اختيار ما يناسبها منها، سواء كانت أقراطاً أو خواتم أو عقود أو أساور.

ولأن اللون الأسود ترتبط به الفخامة بأجمل صورها، برزت لشتاء 2020 مجموعة من الخواتم المزينة بأحجار سوداء استطاعت أن تلاقي رواجاً كما نالت إعجاب الجميع بفخامتها وأناقتها.



خاتم من Dolce & Gabbana

خاتم بتصميم وردة مع أحجار سوداء من Dolce and Gabbana



لطالما قدمت دار Dolce & Gabbana مجموعات مجوهرات أنيقة ولافتة، حيث لا يمكن أن تمر مجموعاتها مرور الكرام من دون أن تبهرنا بالقطع وبالتصاميم المعتمدة.

وعلى هذه الأساس، لفت نظرنا الخاتم المميز الذي قدمته، والذي جاء بتصميم وردة، من اللون الأصفر الجذاب، في حين جاء في وسطها أحجار سوداء أنيقة منحتها فخامة لا تضاهى.



خاتم من Bottega Veneta

خاتم بتصميم مميز مع حجر أسود كبير من Bottega Veneta



تتميز Bottega Veneta بتصاميمها اللافتة وبدقة صنعها وترصيعها، حيث لطالما أبهرتنا بالقطع الأنيقة من المجوهرات التي تطرحها مع كل مجموعة لها وفي بداية كلّ موسم.

وقد استطاع هذا الخاتم المليء بالفخامة من أن يترك بصمته على الساحة بين الخواتم المرصعة بأحجار سوداء، خاصة وأنه رُصع بحجر كبير باللون الأسود من دون أي إضافات أخرى، ما يجعله مناسب لمختلف الإطلالات.

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خاتم من Gucci

خاتم بعدة طبقات بتصميم لافت من Gucci



كعادتها تقدم دار Gucci كلّ ما هو غريب وغير مألوف في قطع المجوهرات، وحافظت على هذه الصفة مع هذا الخاتم ذو ثلاث طبقات متداخلة فيما بينها من الذهب الأصفر، في حين جاء مرصع بأحجار الألماس الصغيرة الحجم، والياقوت الأحمر وبالطبع أحجار سوداء صغيرة استطاعت أن تمنح الخاتم الأناقة المطلوبة.

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