تنحيف الوجه من خلال طريقة وضع الكونتور

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - ترغب العديد من السيدات باعتماد حيل في المكياج. من بين هذه الحيل طريقة وضع الكونتور التي يتبعها خبراء التجميل من خلال الاعتماد على خطوات بسيطة للغاية، تنحت ملامح الوجه وتظهره نحيف.

الحقيقة أن كونتور الوجه بالأساس هو كونتور لتنحيف الوجه و قد استخدم من أجل الفتاه ذات الوجه الممتلئ و الوجه الدائري، وهو عبارة عن عمل ظلال للوجه، وإبراز مناطق العظم فى الخدين و إظهار ملامح الوجه جيداً و إبراز جمالة عن طريق تنحيفه.

الكونتور

الكونتور



تنحيف الوجه بالكونتور من التقنيّات المعتمدة والعصريّة التي تلجأ الها مدوّنات الجمال وخبراء التجميل لنحت الوجه وتنحيفه وأيضاً لإخفاء العيوب وتظليلها، إلّا أنّ هذه التقنيّة تحتاج إلى المهارة والتمارين البسيطة لإتقان خطواتها، فاستخدام ألوان غامقة على بعض المناطق من الوجه كأعلى خطّ الشعر والزوايا الخارجيّة منه وتحت عظمتيّ الوجنتين، على جانبيّ جسر الأنف وأسفل الذقن ينحت الوجه ويظهره أقلّ امتلاءً، كما يحتاج الأمر إلى عمليّة مزج متقنة كي لا تبدو خطوط اللّون ظاهرة على سطح البشرة.

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الهايلايتر

الهايلايتر

تركيز الهايلايتر على جسر الأنف والزوايا الداخليّة للعينين، أعلى الشفة العليا وعند النقطة الأعلى بين الحاجبين يساعد على تنحيف الوجه وتسليط الضوء على المنطقة الوسطى بعيداً عن الوجنتين الممتلئتين ويجعل التركيز كلّه على المنطقة الوسطى من الوجه، فيبدو أنحف بكثير.

الحواجب الممتلئة

الحواجب الممتلئة

عندما تكون الحواجب مشذّبة بأسلوب متقن ولائق، طبيعيّة ومملتئة بأسلوب عصريّ ومواكب للموضة، فهي بذلك تجلب لها الأنظار، ما يصرف التركيز على بقيّة ملامح الوجه ويساعد كثيراً على تنحيف الوجه. استعيني بقلم الحواجب لملء الفراغات وتحديد الحاجبين لإطلالة أنيقة ووجه نحيف.

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تنحيف الذقن

تنحيف الذقن

من مناطق الوجه الأخرى التي لا بدّ من التركيز عليها لتنحيف الوجه، هي الذقن. جرّبي البودرة البرونزيّة لإخفاء الذقن الكبير، لكن احذري المبالغة في توزيع البرونزر على الذقن فتبدو النتيجة عكسيّة، واحرصي على استخدامه بكميّات قليلة ودمجه جيّداً على البشرة كي تختفي آثاره فتظهر هذه المنطقة من الوجه أصغر وأنحف ممّا هي عليه دون ماكياج.

مكياج العينين

من الضروريّ معرفة أنّ الشفاه الممتلئة والمكتنزة تجعل الوجه يبدو أكبر وأعرض، لذا لا بدّ من تجنّب الألوان الصارخة على الشفاه والاكتفاء بالغلوس أو المرهم المرطب للحفاظ على إطلالة توحي بالوجه النحيف، وجعل التركيز ينصبّ على مكياج العيون وتحديدهما بأسلوب يبرزهما، كاعتماد اللّون الأبيض على الزوايا الداخليّة وعقص الرموش بالمعقص وتلوينها بالماسكارا. جرّبي خطوط الآيلاينر المجنّحة، فهي تقنيّة تعزّز من تنحيف الوجه.





بهذه الخطوات والخدع السهلة والبسيطة يمكنكِ الحصول على ماكياج مميّز يؤمّن لكِ وجهاً منحوتاً وأنحف بأسلوب عصريّ.