مكون طبيعي مذهل يعالج كافة مشاكل البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - تجاعيد البشرة، جفاف البشرة، بشرة باهتة، تصبغات وبقع داكنة، شوائب وعيوب وغيرها الكثير... كلها مشاكل شائعة تعاني منها المرأة. فإذا كنت تريدين حلاً جذرياً يخلصك من كافة المشاكل التي تعاني منها بشرتك، ليس أمامك سوى التعرف الى خلطات الزبادي، المكون الطبيعي المذهل، الذي يعدّ علاجاً فعالاً لمشاكل البشرة كافة، فلا تترددي في تجربتها، والنتيجة أسرع مما تنتظرين.



لترطيب البشرة

في البداية، نظفي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالمياه الباردة، وذلك لفتح مسامات البشرة. من ثم، طبقي الزبادي على بشرة وجهك، باستثناء منطقة محيط العين. اتركي الزبادي على وجهك مدة عشر دقائق. بعدها، نظفي وجهك جيداً وشطفيه بالمياه الدافئة.

فوائد الزبادي للبشرة



لنضارة البشرة

اهرسي نصف حبة من الموز الناضج وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من الزبادي. حركي المزيج جيداً، وطبقيه على بشرة وجهك. اتركي المزيج على بشرة وجهك لمدة ربع ساعة. بعدها، نظفي وجهك بالغسول الملائم، وشطفيه بالماء الفاتر. واحرصي على ترطيب بشرة وجهك بكريم الترطيب الملائم لنوع بشرتك.



لتفتيح البشرة

اخلطي ملعقة كبيرة من كل من الزبادي والليمون الحامض والعسل الطبيعي في شكل جيداً، الى أن تحصلي على مزيج ذي قوام كريمي. طبقي المزيج على بشرة وجهك، مع الحرص على الابتعاد عن منطقة حول العين، واتركيه على بشرتك مدة عشر دقائق، بعدها شطفي وجهك بالماء الدافئ.

الزبادي مكون مثالي للبشرة



لشد البشرة

اطحني بضع أوراق من الملفوف بواسطة الخلاط الكهربائي، ثم أضيفي إليها كلاً ملعقة كبيرة من الزبادي وملعقة صغيرة العسل. استمري في الخلط الى أن تصبح المكونات متجانسة. بعدها، طبّقي الخليط الذي حصلت عليه على بشرة وجهك واتركيه مدة ربع ساعة. بعدها، شطفي وجهك بالماء الفاتر.



لتنظيف البشرة

في البداية، اخلطي ملعقة كبيرة من الزبادي وملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون جيداً. من ثم، أضيفي إليهما نصف ملعقة صغيرة من زيت الليمون. وحين تصبح المكونات متجانسة، طبقيها على بشرة وجهك واتركيها مدة ربع ساعة. بعدها، امسحي وجهك بفوطة قطنية مبللة بمياه دافئة.

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فوائد الزبادي للبشرة



لعلاج حب الشباب

اخلطي ملعقة كبيرة من كل من الشوفان المطحون والزبادي بشكل جيد، من ثم أضيفي إليهما ملعقة صغيرة من العسل. حركي المكونات مجدداً الى أن تحصلي على خليط متجانس. طبقي الخليط على بشرة وجهك واتركته لمدة ربع ساعة، بعدها، شطفي وجهك بالماء البارد.

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