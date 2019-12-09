أساليب العناية بالشفاه المشققة في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - تتعرض الشفاه لمشكلة التشقق في الشتاء، بسبب مجموعة من العوامل، منها ما هو متعلق بالمناخ البارد والجاف، ومنها ما يعود الى عدم شرب المياه واحتساء السوائل بسبب الشعور بالبرد الذي يخفض الشعور بالعطش، ومنها ما له علاقة بنقص الفيتامينات خصوصا فيتامين ب 2.

مهما اختلفت العوامل، فإن المشكلة واحدة التي تواجهها السيدات وهي تشقق الشفاه بشكل حاد، الى حد الوصول الى النزف.



لذلك، يبقى السؤال الابرز، ما هي ابرز النصائح التي يمكن ان تأخذها السيدة في الاعتبار من اجل تجنب مشكلة تشقق الشفاه في الشتاء وتجاوزها؟



إليكِ نصائح ذهبية لتجنب تشقق الشفاه:

نصائح ذهبية لتجنب تشقق الشفاه

الاكثار من شرب المياه. الشفاه جزء من البشرة، ومن الطبيعي ان تتعرض للجفف والتشقق في حال نقص الرطوبة. تناول الاطعمة الطبيعية الصحية كالخضار والفاكهة الموسمية من اجل مد الجسم بكل الفيتامينات اللازمة. ينصح بتناول الافوكادو والبروكولي والاسماك والالبن وااللحوم. استخدام مرطب الشفاه: من الضروري الاحتفاظ بمرطب للشفاه في كل مكان، في غرفة النوم، في الحمام، في حقيبة اليد. ممنوع ان يفارقك هذا المستحضر. هناك العديد من الانواع الجيدة إنما احرصي على اختيار الاصناف التي تحتوي على العسل، والخالية من المواد العطرية والألوان خاصة إذا كان التشقق تحول لالتهاب. طبقي ماسك العسل على الشفاه المشققة: يدخل العسل في تركيبة العديد من مستحضرات العناية بالشفاه والبشرة عموما، لما يتميّز به من خصائص مفيدة للبشرة. ينصح بتطبيق القليل من العسل على الشفاه مساء، وتركها على الشفاه طوال الليل حتى الصباح. كما يمكن استخدام القليل من زيت الزيتون بمثابة البديل الجيد لمرطبات الشفاه الصناعية. يمكن ايضا استخدام جل الالوفيرا من اجل ترطيب الشفاه، عبر تطبيق القليل منه على الشفاه في المساء قبل النوم. تقشير الشفاه: تحتاج الشفاه كباقي أجزاء الجسم لعملية تقشير إزالة الخلايا الميتة. ويمكن عمل ذلك بوضع كمية من خليط زيت الزيتون والسكر على فرشاة الأسنان وتحريكها على الشفاه بلطف. قبل تطبيق المكياج، احرصي على ترطيب الشفاه قبل تطبيق احمر الشفاه، او استخدمي انواع روج تشتمل على تركيبة ترطب الشفاه.

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