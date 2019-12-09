كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - التعامل مع البشرة المعرضة لحب الشباب مهمة صعبة نوعاً ما، حيث أن الإفراط في استخدام الكريمات ومستحضرات العناية بالبشرة قد يلحق بها ضرراً كبيراً. وفي المقابل، فإن عدم إيلائها الأهمية المطلوبة يزيد الأمر سوءاً فلا يعود سهلاً التخلص من مشكلة حب الشباب والبثور، والأهم أنه يجب مراعاة نوع البشرة عند اختيار أي علاج أو مستحضر لمعالجة حب الشباب.

انطلاقاً من ذلك، نرصد في هذا المقال، أفضل منتجات العناية بالبشرة المعرضة لحب الشباب.

منتجات العناية بالبشرة



منظف للبشرة

يعد غسول البشرة La Roche-Posay Effaclar Medicated Gel Cleanser for Acne Prone Skin إضافة مثالية الى روتين العناية بالبشرة المعرضة للإصابة بحب الشباب، فقد صُمم بإشراف أطباء الأمراض الجلدية، وهو يساعد في استهداف الزيوت الزائدة على البشرة، ويساهم في تقشير البشرة والتعامل مع المناطق الزيتية على سطح الجلد وإزالة خلايا الجلد الميت والأوساخ، مما يقضي على مشكلة حب الشباب بشكل تام.



سيروم الوجه

تتطلب البشرة المعرضة لحب الشباب اختيار سيروم الوجه الملائم لنوع البشرة، والذي يمكن من خلاله التعامل مع هذه المشكلة المزعجة. لذلك، يشكل سيروم الوجه Paris Revitalift Derm Intensives 1.5% Pure Hyaluronic Acid Serum من لوريال L'Oréal، الخيار المثالي. فهو غني بحمض الهيالورونيك المضاد للشيخوخة، والذي يعمل على ترطيب البشرة بشكل مكثف من دون أن يعزز من إنتاج الزيوت على سطح الجلد، وهو آمن على جميع أنواع البشرة، لا سيما البشرة الحساسة.

سيروم للوجه من لوريال



كريم محيط العين

لكريم محط العين تأثير كبير في الحفاظ على بشرة مشرقة خالية من حب الشباب. لذلك، ننصحك باستخدام Neutrogena Oil-Free Moisture Sensitive Skin Ultra-Gentle Facial Moisturizer، فهو كريم خفيف الوزن ومنعش للعينين ويعزز من مرونة الجلد، مما يحافظ على منطقة العين شابة ومشرقة وخالية من أي شوائب، من دون أن يسبب في المقابل أي أثار سلبية، بما فيها البثور وحب الشباب.



ماسك للوجه

ماسك الوجه هو أهم خطوة في روتين العناية بالبشرة، لا سيما تلك المعرضة للإصابة بحب الشباب. لذلك، ننصحك باستخدام ماسك الوجه Embryolisse Masque-Creme Hydratant Hydrating Cream Mask ، فهو يعيد الإشراقة والمرونة الى البشرة الباهتة والجافة، ويزيل كافة الزيوت والأتربة عن سطح البشرة، كما يعمل على التقليل من الخطوط الدقيقة والتجاعيد بفضل احتوائه على القيتامينات المفيدة للبشرة، إضافة الى زيت السمسم وشمع اللوز الحلو.

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