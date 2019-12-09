أفضل عطر نسائي مثير... للسيدة الواثقة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - العطر المثير والجذاب والحسي، يعبر عن شخصية المرأة الواثقة والرومانسية في آن واحد. هذه النغمات لا تستطيع السيدة ان تستغني عنها. فهي تمنحها حضورا جذابا لا بل آسرا، وتوقظ الكثير من المشاعر بينها وبين الشريك. معلوم ان هناك بعض النغمات التي تعزز عنصر الجاذبية، منها العود والفانيليا والاخشاب التي تضيف عمقا الى القارورة. إنما لا يخفى ايضا ان كل بشرة تتفاعل مع تركيبة العطر بشكل مختلف، لذلك لا تتواني عن تجربة العطر على بشرتك قبل شرائه.



باقة رائعة من أفضل العطور النسائية المثيرة:



في هذا التقرير، تعرفي معنا الى باقة من أفضل العطور النسائية المثيرة التي تتهافت اليها السيدات في كل العالم:



1. YES I AM من CACHAREL:

YES I AM من CACHAREL

ماء العطر هذا، يشتمل على تركيبة فيها النغمات الحادة كالعنبر واخشاب الصندل وفيها أنوثة الازهار كالياسمين والجاردينيا، وفيها ايضا ذاك الحس الحلو للتوت والمندرين. يمكن القول ان هذه القارورة تفيض بالكثير من الاحساس والحضور الجذاب.



2. BLACK OPIUM من YVES SAINT LAURENT:

BLACK OPIUM

عطر بلاك اوبيوم من ايف سان لوران يحتوي على نغمات استثنائية من القهوة وأزهار شجرة البرتقال وأخشاب الارز والباتشولي. أما النتيجة فعطر يعبر عن صاحبة الشخصية القوية والفريدة. عطر مصمم للسيدة الجريئة والحرة.



3. FOR HER من NARCISO RODRIGUEZ:

FOR HER من NARCISO RODRIGUEZ

لاقى عطر نارسيسو رودريغيز المخصص للسيدات، اقبالا كثيفا بفضل احتوائه على نغمات تجمع بين مرح الفكهة وعمق التوابل والعنب. عطر يحتوي على توليفة تحاكي صورة السيدة الانيقة والواثقة صاحبة الحضور القوي والغامض في الوقت نفسه.



4. INFUSION D'IRIS من PRADA:

INFUSION D'IRIS من PRADA

عطر خفيف إنما حسي وأنثوي للغاية. لذلك، يعتبر من العطور المثيرة، بفضل احتوائه على نغمات زهرة السوسن (الايريس) الناعمة.

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