شاهد| فيديو حصري للحظات الأولى بعد طعن عصابة الطالب العماني محمد العريمي في لندن

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، فيديو يظهر محاولة مسعفين إنعاش الطالب العماني محمد العريمي، بعد تعرّضه للطعن رفقة صديقه البحريني في منطقة نايتسبريدج، بالقرب من متجر هارودز في العاصمة البريطانية لندن، مساء الخميس الماضي.

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية قالت إن الضحية كان في طريقه إلى منزله من مطعم في “نايتسبريدج” هو وصديق آخر له من البحرين، عندما اعترضت طريقهما عصابة من الملثمين، لسرقة ساعته الفاخرة.

لكنذ أحد افراد عائلة “كانو” في البحرين، قال عبر حسابه في انستغرام إن طعن “العريمي” وصديقه البحريني المقرب منه (من عائلة كانو) كان مباشرة، وتم طعنهما معاً، دون طلب أيّ شيء، ولم يكن بسبب ساعته كما ذكرت “ديلي ميل”.

وذكرت “ديلي ميل” نقلاً عن صديق العريمي: “حاول أحد اللصوص سرقة ساعة محمد المكلفة – أعتقد أنها رولكس – ولدى مقاومته طعنوه وقتلوه”.

وأشار الى أن صديقه البحريني حاول المساعدة فتعرض هو الآخر للطعن، وهو في المستشفى الآن يتلقى العلاج.

وأضاف: “هذه جريمة مروعة حقًا أن تحدث في وسط لندن أمام مثل هذا المتجر الشهير المعروف في جميع أنحاء العالم”.

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وقال: “من المتوقع أن تكون كاميرات المراقبة الدوائر قد التقطت شيئا يمكن للشرطة استخدامه في الوصول الى الجناة.”

كانت السفارة العُمانية في بريطانيا قالت على حسابها بـ”تويتر” إن “حادث اعتداء مؤسف أودى بحياة الطالب العماني محمد بن عبدالله العريمي”.

وتقدّمت السفارة بأعمق التعازي والمواساة الى أسرة الفقيد.

وأكدت السفارة أنّها تتابع عن كثب ملابسات الحادث مع السلطات البريطانية المختصة.

وعاش “العريمي” في المملكة المتحدة على مدار السنوات الثلاث الماضية.

كان “العريمي” من بين ثلاثة أشخاص في العشرينات من العمر، قُتلوا خلال 12 ساعة دامية في العاصمة لندن في نفس الليلة .