موزة سعرها 120 ألف دولار.. صور وفيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تناول فنان تشكيلي أمريكي يدعى ديفيد داتونا، ثمرة موز مُلصقة على جدار تمثل لوحة فنية بيعت مقابل 120 ألف دولار، وذلك أثناء حضوره أحد المعارض الفنية بصالة مرموقة في ميامي بالولايات المتحدة.
وبيع من قبل ثلاث نسخ من عمل فني عبارة عن إصبع موز مثبت على جدار بشريط لاصق في معرض «آرت بازل ميامي» بولاية فلوريدا الأمريكية، وتعود النسخة الرابعة من العمل للفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان.
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، فقد شارك داتونا مقطع فيديو لتصرفه الجريء على موقع حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وأطلق عليه اسم «الفنان الجائع».
داتونا يظهر في مقطع الفيديو وهو يتجه إلى الموزة لينتزعها من على الجدار الذي كانت معروضة عليه ويلتهمها، وقد أحاطت به مجموعة من الناس بدا عليهم الذهول.
داتونا كتب على «إنستجرام» قائلا: «أحب عمل الفنان الإيطالي موريتسيو كاتيلان الفني.. إنه لذيذ جداً».
وكان 3 أشخاص قد اشتروا اللوحة هذا الأسبوع، لكن الممثل ديفيد داتونا انتزع الموزة من اللوحة وأزال قشرتها ثم أكلها.
ورغم الغضب الذي بدا على أحد أفراد طاقم العمل في المعرض في بداية الأمر، اكتفت الإدارة باستبدال ثمرة الموز بأخرى.
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