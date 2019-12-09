حل التمارين والطبيب النفسي.. نصائح خبير تربوي قبل امتحانات نصف العام

أيام قليلة تفصلنا عن امتحانات نصف العام في مختلف المراحل الدراسية، ويجد الطلاب صعوبة في التخلص من حالة الخوف والقلق التي تنتابهم مع اقتراب موعد الامتحانات، مما يؤثر في تحصيلهم ونتائجهم، ويقدم الدكتور مجدي حمزة، خبير تربوي، مجموعة نصائح لـ "هُن"، لاجتياز الامتحانات بتفوق.
نصائح للطلاب تساعد على زيادة التحصيل الدراسي
التركيز على حل التمارين بالكتب المدرسية، وكذلك الامتحانات.
الانتهاء من المناهج الدراسية قبل الامتحانات بفترة كافية، أسبوعين على الأقل.
الحرص على التركيز بعيدًا عن الضوضاء، وعدم الاعتماد في المذاكرة اعتماد كلي على الدروس الخصوصية.
يجب على الآباء توفير المناخ المناسب الذي يساعد على تحصيل الطالب دراسيا، وإبعاده عن المشاكل الآسرية.
استشارة طبيب نفسي حال شعور الآباء بعدم قدرة الطالب على التركيز والمذاكرة لمعرفة الأسباب.
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