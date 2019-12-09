أفضل أحمر شفاه باللون الأحمر بحسب خبراء التجميل

حمرة الشفاه الحمراء هي المثالية لمكياج السهرات، بل الأفضل. نجمات الزمن الجميل إعتمدتها كمعيار للإغراء؛ على سبيل المثال لا الحصر: ريتا هايورث، مارلين مونرو، أودري هيبورن، وليز تايلور. أمّا اليوم قد تضيعين بين تدرّجات الأحمر بوجود الآلاف من أحمر الشفاه، وكلّها تظهرك كإمرأة تشّع إغراءً خاصة بوجود بعض الظلال من أحمر الشفاه الأحمر، التي أصبحت أيقونية للغاية. لذا، جمعنا 10 أنواع ينصح بها خبراء التجميل، هي مزيج بين قديم وجديد والأكثر مبيعاً:
أحمر الشفاه الداكن: Chanel Rouge Allure
إذا كنتِ تبحثين على أحمر شفاه أحمر غامق جديد، فننصحك بهذا الظل المميز من شانيل "99 Pirate"، هو المفضلّ بين النجمات وخبراء التجميل لأنّه يناسب كل ألوان البشرة، ويُبقي الشفاه رطبة طوال الوقت؛ الجميل أنّه معلّب بطريقة لن ينفتح بنفسه مسبباً خراباً في حقيبتك.
أحمر الشفاه الأحمر الكريمي: Revlon Super Lustrous
هذا ما يسميّه خبراء التجميل "الأسطورة"، وهو أول أحمر شفاه منذ عام 1952، وبقي الأكثر مبيعاً بعد 67 عاماً، والكلّ يرجّح ذلك نظرًا لتركيبة فيتامين E المملوءة بالكريم، وعلى الرغم من أنّه أحمر، إلا أن الظلّ باللون البرتقالي الفاتح يجعله شديد السطوع والنضارة.
أفضل أحمر شفاه مضاد للماء: Covergirl
أكثر أنواع أحمر الشفاه التي تدوم على الإطلاق؛ ويدوم أحمر الشفاه الأحمر المضاد للماء هذا خلال تناول العشاء، والمشروبات. نظفي شفاهكك أولاً، وانتظري 60 ثانية، ثم أضيفي top coat.
الأحمر القوي لمدة 24 ساعة: Givenchy
أحمر الشفاه القوي من جيفنشي، حيث يبقى اللون طازجاً بعد ساعات من وضعه.
مرهم أحمر الشفاه: Gucci
خبراء التجميل ينصحون به كثيراً، حيث تركيبة الترطيب تذوب مباشرة في شفتيكِ وتترك وراءها صبغة حمراء زهرية مثالية لليوم، بالإضافة إلى عبوته اللطيفة.
أحمر الشفاه الأكثر إنتشاراً: Nyx
جرّبي أحمر الشفاه الأكثر إنتشاراً ذات الرؤوس المزدوجة "NYX" : قلم تلوين مغمور بزيت الجوجوبا يغلّف الشفاه بطريقة مخملية من اللون الأحمر. في الجهة الأخرى فرشاة الشفاه التي تمزج اللون للحصول على مظهر رائع.
السائل الذي لا يختفي: Charlotte Tilbury
خبراء التجميل يؤكّدون أن أحمر الشفاه من شارلوت تيلبيري لا يختفي، حيث تبقى تركيبته السائلة لساعات دون أن تتلاشى.
أفضل أحمرشفاه لامع: Bite
يبدو أحمر الشفاه اللامع الكثيف فكرة جيدة حتى تضعينه وتدركين أنّه في الحقيقة اللمعة مبالغ بها. لذلك إذا كنتِ تبحثين عن المظهر المشرق، لكن لا تريدين اللمعان الكامل، جرّبي قلم تلوين أحمر الشفاه المتلألئ هذا من .Bite Beauty مررّيها للحصول على مظهر معدني ناعم مشبّع بالكريم.
أفضل أحمر شفاه جل: Shiseido
إذا كنتِ ترغبين في الشعور وكأنّك لا تضعين لون الشفاه، فأنت ستحببين حتماً أحمر الشفاه الأحمر هذا من شيسيدو. أحمر الشفاه الخفيف الوزن، المملوء بالماء للحفاظ على شفتيك رطبة لساعات.
أفضل أحمر شفاه "البرايمر والمات" : Clinique
إعملي على تبسيط روتين المكياج الخاص بك مع أحمر الشفاه البرايمر والمات في آن واحد. يعمل البرايمر المدمج على تنعيم شفاهك بحيث يستمر اللون الأحمر المكثّف بسلاسة، ويساهم المات بإبقاء لونه ظاهراً لساعات.
قد يهمك ايضاً:
أفضل درجات أحمر الشفاه النود مناسبة لكل أوقات
تعرفي علي أجمل ألوان أحمر الشفاه لشتاء 2020
كانت هذه تفاصيل خبر أفضل أحمر شفاه باللون الأحمر بحسب خبراء التجميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.