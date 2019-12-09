صيحات جريئة وحيوية لألوان الشعر في 2020

يمكن تلخيص أبرز صيحات ألوان الشعر 2020 بأنها جريئة وحيوية، إذ ستكون الألوان الفاتحة والقوية رائجة جداً، ما يناسب المرأة العصرية التي تمتلك الجرأة لتحويل لون شعرها من المألوف والعادي الى لون خارج عن المعتاد.

فإذا كنت تمتلكين الجرأة الكافية لغيير لون شعرك، سنعرفك الى أبرز صبغات الشعر الرائجة في 2020، لتختاري من بينها ما يعجبك.



الشعر الأرجواني الفاتح

على رغم أن صبغة الشعر الأرجواني بحاجة الى عناية كبيرة، بما فيها تطبيق ماسك للشعر بشكل أسبوعي، للحفاظ على جمال اللون. إلا أن لون الشعر الأرجواني هو موضة رائجة جداً خلال 2020، فإن كنت من محبات اللوك الجريء والمميز، فإن هذا اللون سيكون خياراً رائعاً لك، حيث سيمنحك الحيوية ويضفي التميز على إطلالتك.

الهايلايت بدرجة الكاراميل

إذا كنت تمتلكين شعراً بنياً وترغبين في الحصول على لوك متجدد، فإن إضافة الهايلايت بدرجة الكاراميل ستحدث فرقاً كبيراً ومميزاً في إطلالتك، وتمنحك لوكاً عصرياً جذاباً. علماً أن الهايلايت بدرجة الكاراميل هو أحد أبرز اتجاهات ألوان الشعر لعام 2020.

الأحمر الغني

يعدّ الشعر الغني النابض بالحياة اتجاهاً بارزاً جداً خلال 2020، في ما يتعلق بألوان الشعر، وهو لون غني ودافئ وملائم جداً لذوات البشرة الفاتحة خصوصاً. وفي حال رغبت في اعتماد صبغة الشعر الأحمر الغني، احرصي على استخدام شامبو خال من الكبريتات، وذلك للحفاظ على جمال اللون الأحمر وحيويته.

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الأشقر مع الجذور الداكنة

إن صبغة الشعر الأشقر مع الحفاظ على جذور الشعر الداكنة، هو من بين أكثر الخيارات رواجاَ في 2020. لذلك، إن كنت ترغبين في اعتماد موضة الشعر هذه، اتركي شعرك ينمو قليلاً لتبرز الجذور الداكنة، من ثم اعتمدي اللون الأشقر لبقية الشعر.

الشعر الداكن مع الأطراف الحمراء

إذا كنت ترغبين في الحصول على إضفاء لمسة متجددة على مظهرك، من دون الحاجة الى صبغ شعرك بالكامل، فإن اعتماد اللون الأحمر لأطراف الشعر فقط سيكون خياراً رائعاً لك، وسيضفي على مظهرك لمسة في غاية الجمال والجاذبية..

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