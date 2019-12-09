أجمل العطور بميزانية معقولة تناسبك

القاهرة – لايف ستايل
تعتقد نساء كثيرات أن العطور رخيصة الثمن قد لا تمنحهن الرائحة الطيبة المبتغاة أو الأناقة المطلوبة، إلا أن ذلك ليس صحيحاً، فهناك الكثير من خيارات العطور بميزانية معقولة جداً، من شأنها أن تمنحك رائحة في غاية الجاذبية والجمال، تغنيك أحياناً عن العطور العالمية باهظة الثمن.
Pacifica Spray Persian Rose Perfume
رائحة هذا العطر تدوم طويلاً، فهي مزيج من نغمات الورود والفانيليا الحلوة والمركزة، والتي تمنحك عبيراً أخاذاً طويل الأمد. وعلى رغم ثمنه الذي لا يتخطى العشرين دولاراً، إلا أنه من أفضل خيارات العطور التي تضفي على إطلالتك لمسة مميزة تلفت الأنظار إليك.
Calvin Klein Obsession Eau de Parfum Women’s Spray Perfume
يشكل هذا العطر الرخيص الثمن مزيجاً رائعاً من الفواكه الناضجة والتوابل والروائح الخشبية، التي تمنحك الدفء الى درجة تجعلك تتوقين يومياً الى استخدامه. حتى المحيطين بك سيلاحظون فوراً مدى جمال رائحة هذا العطر الذي يخوله ثمنه أن يكون في متناول كل امرأة تسعى الى الحصول على عطر أخاذ بميزانية معقولة جداً. وهو ملائم لأوقات النهار والليل على حد سواء.
By Rosie Jane Leila Lou
إذا كنت تميلين الى العطور الناعمة والمنعشة، فإن هذا العطر الرخيص الثمن سيشكل خياراً مثالياً لك، فهو مزيج رائع من الفواكه والورود، مع لمسة حلوة أخاذة، وبالتالي بالإمكان اعتماده في الفصول والأوقات كافة، فلا تترددي في تجريته، فهو يمنحك الحيوية والنشاط.
Lavanila The Healthy Fragrance Vanilla Grapefru
إذا كنت من محبات رائحة الفانيليا، إمكانك التمتع برائحة هذا العطر الخلابة بسعر معقول جداً يجعله في متناول كل سيدة. فهو مزيج من الفانيليا الدافئة والحمضيات المنعشة، التي تمنحك عبيراً فواحاً يدوم طويلاً. وستلاحظين من الاستخدام الأول أن رائحته لن تفارقك حتى بعد ساعات طويلة من استعماله.
Jennifer Lopez Promise Eau de Parfum
إنه عطر وردي خشبي يشكل إضافة رائعة الى مستحضرات الجمال خاصتك، فرائحته مميزة جداً وتضفي على مظهرك الكثير من الجاذبية والأناقة. مقدمة هذا العطر تتألف من الفواكه بما فيها الكمثري والتوت والبري، وقاعدته من الخشب الدافئ، أما قلبه فيتركز على العنبر.
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