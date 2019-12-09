تصاميم خلخال تليق بالشابات العصريات

يعتبر الخلخال من الإكسسوارات الجريئة التي ليست بجديدة على عالم الموضة. والخلخال هو عبارة عن سوار يلتف حول الكاحل مصنوع من الذهب أو المعادن أو الأحجار.. يحمل دلالات أنثوية كثيرة. وقد لفتنا مؤخراً تصاميم اجمل اشكال خلخال القدم قدّمتها الدور العالمية والعلامات التجارية ضمن مجموعاتها لهذا الموسم.

ظهر الخلخال في ثقافات مختلفة منذ آلاف السنين، وللخلخال معنى كبير كجزء من الزينة والجمال حتى اليوم. وقد كشفت المقابر السومرية أن هذه الحضارة كانت الأولى في التاريخ التي ارتدت نساؤها الأساور والخلخال، ويعتقد أن ارتداء المجوهرات والخلخال بالتحديد يبين مكانة المرأة الاجتماعية كذلك هي علامة ثراء الزوج.

وفي الهند تزيّنت النساء بالخلخال لعدة قرون، ولا تزال عادات الزفاف الهندية اليوم تشمل ارتداء الخلخال كقطعة أساسية من قطع ملابس الزفاف، وتتميز نساء الهند بارتداء الخلاخيل الأغلى ثمن في العالم لأنها تضم الكثير من سلاسل الذهب، الأجراس، التعويذات، والأحجار الكريمة، وتنتشر خلاخيل الفضة بين الطبقة المتوسطة.

واليوم، سافر الخلخال إلى مختلف أنحاء القارات ليشكل إكسسوارات أو قطعة مجوهرات تهوى النساء التزيّن بها لمزيد من الأنوثة. وفي جولة على صور اجمل اشكال خلخال قدم قدّمته العلامات التجارية لهذا الموسم

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