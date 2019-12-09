أساور بتصاميم بارزة لإطلالة عصري

يعتبر السوار من أكثر قطع المجوهرات التي تبرز في إطلالة المرأة خاصة عندما يتميز بتصميم بارز ولافت للنظر. وفي جولة على أبرز ما قدّمته دور المجوهرات العالمية من أساور عريضة وبأشكال غريبة ومميّزة

سوار من الذهب الخالص من بوشرون Boucheron

بعض هذه الاساور جاء مصنوعاً من الذهب الأبيض أو الذهب الأصفر، مرصّعاً بـ الماس أو بـ الأحجار الكريمة الملوّنة، بتصميم معقّد أو بتصميم بسيط ولكن أنيق.

اختاري سواراً عريضاً مصنوعاً من الذهب الخالص، خالٍ من الترصيعات والزخرفات لإطلالة شبابية عصرية، يمكنك أن تضعيه في النهار والمساء، مع الملابس الكاجوال والفساتين الناعمة. أو اختاريه مرصّعاً بالماس والأحجار الكريمة لإطلالة فاخرة مع فساتين السهرة في المساء. هناك الكثير من التصاميم التي أبدعت دور المجوهرات العالمية بتقديمها، كالسوار الذي قدّمته دار ديور والذي زيّنته الأحجار الملوّنة بأسلوب فاخر وأنيق، أو السوار ذي التصميم المميّز الذي قدّمته دار شانيل في مجموعتها كوكو كراش، والذي جاء بسيطاً وفخماً في الوقت نفسه.

سوار من الماس من هاري وينستون Harry Winston

كذلك لفتنا سوار دي غريزوغونو المصنوع من الذهب الوردي والمرصّع بحجر الأوبال والتسافوريت والسافير الزهري، بطريقة فنيّة مبتكرة.

Advertisements

سوار من الذهب الوردي من تيفاني أند كو. Tiffany&Co.



نصيحتنا لك:

- عندما تختارين سواراً عريضاً بتصميم بارز لتزيين إطلالتك، تجنّبي أن تضعي معه خاتماً بحجم كبير في اليد نفسها، لأن هذا سيفقد مجوهراتك قيمتها الفعلية، فالإكثار من الشيء يفقده أهميته. بإمكانك ان تضعي خاتماً بتصميم ناعم جداً، أو أن تكتفي فقد بتزيين يديك بهذا السوار الفاخر.

- بإمكانك أن تنسّقي مع سوارك العريض سلسلة ناعمة على رقبتك أو اقراطاً صغيرة الحجم غير متدلية أو بارزة.

- دعي السوار يبرز، فأنت لا تريدين إخفاءه إنما التزيّن به والتباهي باقتنائه. فإذا كنت ترتدين ثياباً بأكمام طويل قد تخبئه، ننصحك بعدم التزيّن به والاكتفاء بخاتم بارز أو بقطع مجوهرات أخرى.

قد يهمك ايضاً:

الذهبي والأسود مزيج يعطيك فخامة المجوهرات

اكتشاف 80 قطعة نادرة من المجوهرات تابعة إلى أرشيف "كريستيان ديور"