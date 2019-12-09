طبيب المشاهير يكشف السر وراء تدهور الحالة الصحية لـ شريف مدكور

صدمة جديدة تلقاها عدد كبير من متابعي الإعلامي شريف مدكور، بعدما أعلن مساء أمس، عن إصابته بفيروس في الدم بسبب قلة مناعته لتلقيه العلاج الكيماوي وذلك خلال بث مباشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الأمر الذي جعل اسم الإعلامي، يتصدر مُحركات البحث على الإنترنت.

وقال الدكتور ياسر عبد القادر، أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني، "طبيب المشاهير"، إنه يستحيل أن يتسبب الكيماوي في الإصابة بفيروس في الدم: "مشكلة الكيماوي تتمثل في ضعف مناعة المريض، مما يجعله أكثر عُرضة لالتقاط الفيروسات".

وتابع "عبد القادر" خلال حديثه لـ "هُن": "مشكلات التلوث ممكن تكون حصلت بسبب نقل أكياس دم، أو خلع ضرس مش أكتر".

وعن الإرشادات التي نوه عليها الإعلامي مثل عدم السلام على أي شخص أو تقبيل أحد وغيرها التي تسبب عدم تطبيقها في تدهور حالته الصحية، أشار الطبيب إلى أن المرض غير مُعدي بالتأكيد، لكن يمكن انتقال العدوى من شخص مريض بفيروسات البرد، والإنفلونزا على سبيل المثال، وذلك بسبب ضعف الجهاز المناعي.

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إرشادات لمريض السرطان

وفي النهاية، اختتم أستاذ علاج الأورام، ببعض الإرشادات العامة لمريض السرطان جاءت على النحو التالي:

عدم الاقتراب من المصابين بفيروسات البرد، حتى لا ينتقل لهم بسبب ضعف المناعة.

تجنب خلع الضروس.

إذا كانت المريضة، مصابة بسرطان الثديين تجنب "الحقن".

على مريض سرطان القاولون أن تناول الألياف والفواكه والخضروات بكثرة، والتقليل من البروتينات.

شريف مدكور: إصابتي بسبب مخالفة تعليمات الأطباء

وأوضح "شريف" خلال البث أنه لم يلتزم بتعليمات الأطباء الخاصة بمنع انتقال العدوى ومنها عدم السلام على أي شخص أو تقبيل أحد وغيرها وأنه كان يخالف تعليمات الأطباء ويمارس حياته بشكل طبيعي.

وأشار "مدكور" إلى أنه يعاني من هذا الفيروس وأن درجة حرارته 39.5، منذ شهر، لافتًا إلى أنه يعاني من الأنيميا وحصل على كيس دم من أجل تقوية نفسه.

وطالب مدكور مرضى السرطان بعدم القلق واتباع تعليمات الأطباء، مشيرًا إلى أنه هو الذي خالف التعليمات، لافتًا إلى أن حالته تحسنت في الفترة الأخيرة.