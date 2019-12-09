بين الثقة والملل.. مؤشرات للتأكد من اختيار الشريك المناسب

رصدت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، مجموعة من المؤشرات والأسس السليمة التي تدل على أن المرء قام باختيار شريك الحياة المناسب.
وجاءت تلك المؤشرات كالتالي:
عدم الشعور بالملل
إن عدم الشعور بالملل بين الشريكين دليل واضح على الاختيار السليم لشريك الحياة، ويتمتع الزوجان بحياة هادئة بعيدة عن التوتر والقلق.
قيم مشتركة
وجود صفات وقيم مشتركة بينك وبين شريك الحياة يعد دليلًا على النجاح في اختيار الشريك المناسب.
الاستقلالية
في العلاقة الصحيحة الشريكين يتمتعوا بقدر من الاستقلالية، حيث يفهم كلا الطرفين ضرورة وجود قدر من الحرية والاستقلالية.
الثقة
الثقة هي أساس أي علاقة زوجية، فعندما تسود الثقة بين الزوجين، فإن هذه العلاقة ترتقي لأن تكون علاقة ناجحة بكل المقاييس.
حل المشاكل بعقلانية
سعي أي طرفين لحل مشاكلهما بطريقة عقلانية ما هو إلا أحد المؤشرات الواضحة على أنهما ناجحين في علاقتهما، ويتمتعان بسمات فريدة تجعل منهما زوجين مناسبين لبعضهما البعض.
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