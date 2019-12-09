صور.. إطلالات الفنانات في مهرجان نجم العرب

شهد مهرجان نجم العرب 2019، الذي أقيم مؤخرًا بالقاهرة، إطلالات العديد من الفنانات المميزة، والمختلفة خلال حضورهن الحفل.

وتألقت العديد منهن بتصميمات وموديلات مختلفة، فضلًا عن الألوان المميزة الملائمة لطقس الشتاء، وكانت الأقمشة البراقة، والخامات اللامعة غالبة على أبرز الحضور.

فتألقت الفنانة إنجي المُقدم، بفستان سيلفر لامع من "قشر السمك" متوسط الطول وبأكمام، وله فتحة (v) عند الصدر، مع الشهر الويفي المنسدل، والمكياج الترابي.

وحضرت الفنانة مي عُمر، بصحبة زوجها المخرج محمد سامي، وتألقت بفستان أسود من قشر السمك اللامع، له رقبة قصيرة، بأكمام وفتحة هوليود الشهيرة، الكاشفة للساق.

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وارتدت الفنانة دنيا سمير غانم، فستان أبيض فضفاض، دون أكمام، له حزام "فيونكة" من الخصر، مع الشعر القصير الأسود المنسدل.

ولفتت الفنانة التونسية درة، الأنظار بفستان قطيفة لامع، منفوش قليلًا، دون أكمام، مكشوف البطن والظهر مع مكياج بسيط.

وظهرت الفنانة نجلاء بدر، بفستان أسود قصير، جاء بتصميم هادئ وبسيط، مع الشعر الغجري، والمكياج الصريح.

خبيرة أزياء: الفنانات اتبعن موضة 2020

وكانت خبيرة الأزياء شيماء الحسيني، أوضحت لـ "هُن" أن إطلالات الفنانات اتبعت العديد من موضة العام المقبل 2020، موضحة إن لوني السيلفر، والأبيض، والأسود من الألوان المستمرة لهذا العام أيضًا.

وعن موديلات العام الجديد، أكدت "الحسيني" لـ "هُن"، أن البينسل الكت، والأزياء المفتوحة من الخلف، والمزودة بفتحات هوليوود الكاشفة عن الساق، تعد من موضة 2020.