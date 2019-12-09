زواج وخطوبة وصورة مع تونسية.. 3 حسناوات في حياة كهربا

تصدر اسم اللاعب، محمود عبد المنعم "كهربا"، المحترف في صفوف فريق أفيس البرتغالي، مُحركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتويتر، وذلك عقب تبليغه لإدارة ناديه الحالي، عن رغبته في فسخ التعاقد، الأمر الذي يضمن اقترابه لارتداء القميص الأحمر يناير المقبل، عقب توقيعه مؤخرً للنادي الأهلي، حسبما أفادت المصادر.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتصدر فيها اللاعب "التريند"، فبين الحين والآخر يبرز اسم اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة إذا تعلق الأمر بحياته الشخصية.

ويرصد "هُن" 3 حسناوات في حياة كهربا كالتالي:

سارة خليفة

هي زوجة اللاعب، التي أقامت دعوى تطلب مصاريف نفقتها، بعد فترة قصيرة من عقد قرانهما في 15 يونيو 2016.

"سارة" أقامت الدعوى أمام محكمة الأسرة بزنانيري تحمل رقم 1403 لسنة 2016 تطالب فيها إلزام محمود كهربا، بمصاريف نفقتها، مؤكدة أنها لم تطلب الطلاق من اللاعب، وأن الأخير طلقها غيابيا، وذلك خلال جلسة "دعوى نفقة الزوجية"، بمحكمة الأسرة بزنانيري في روض الفرج، عام 2017.

وعادت "سارة" للأضواء في أغسطس الماضي، بعدما نشرت صورة لها، مُرفقة بتعليق: "كان نفسي أقولك هتلاقي أحسن مني، بس الحق يتقال أنا بطل مبتعوضش" وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

الأمر الذي فسره البعض على أنها تقصد "كهربا"، مُعلقين: "تقصدي كهربا"، و"عندك حق إنتي بطل".

Advertisements

شدوى الحضري

وخلال 2017، وهو العام الذي شهد استمرار القضية بين طليقة اللاعب، والأخير، قام "كهربا" بإعلان خطبته، على شدوى الحضري، ابنة حارس مرمى المنتخب السابق، عصام الحضري.

حيث بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر صور خطبتهما، واللحظات التي جمعتهما طيلة فترة الخطوبة، التي لم تكتمل أيضا.

وكانت "شدوى" كشفت حينها عن كواليس الخطبة، خلال حوارهما سويًا في برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، مؤكدة إن والدتها أبلغتها بأن اللاعب تقدم لخطبتها، مضيفة: "أنا أصلا كنت معجبة بيه من زمان، وكنت بحب أشوفه وهو بيلعب".

وأضافت: "قلت لماما إحنا نتكلم مع بعض ونعرف بعض، ده فرصة وجت ومحدش هيضيع فرصة زي دي".

ليلى شندول

صورة داخل أحد الملاهي الليلية، جمعت الإعلامية التونسية ليلى شندول، مع لاعب نادي الزمالك محمود كهربا، بعدما نشرها رئيس نادي الزمالك خلال مؤتمر صحفي، منذ عدة أشهر، فتحت حينها العديد من التساؤلات حول علاقتهما، ليتصدرا تريندات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الإعلامية التونسية، تفاصيل لقائها مع كهربا وقالت لـ"هُن": "الصورة من سنة أصلًا، من عام 2018، كهربا كان صديق لخطيبي السابق، وكنا في سهرة وقتها بإحدى الأماكن العامة، وهو كان من ضمن المتواجدين والحاضرين ووقتها اتصورت معاه".

وفوجئت الإعلامية، بتداول الصورة بعد عام من التقاطها، وقالت: "أنا تفاجأت بالصورة زيي زي الباقي، إحنا آه كلنا في الإعلام، وبنتصور فنانين مع بعض".

وتابعت: "هل لما حد ينزل صورة مع التاني يكون على علاقة معاه؟ حياتي الشخصية تأثرت كثيرًا بهذا الخبر، وأنا بحضر لحفل زفافي حاليًا، ومعرفش إيه سبب ظهورها بعد سنة، ولما خطيبي شافها عمل مشكلة كبيرة، ولما شاف التاريخ والتوقيت تفهم الأمر، قالي سيبيهم يتكلموا براحتهم، أنا عمرى ما بنزل صورة مع حد وأكون متصورة بالشكل ده وحتى لو نزلت بيكون أصحاب".