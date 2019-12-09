مجموعة كوتش 1941 لما قبل خريف 2020.. رحلة في شوارع نيويورك

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استلهم المصمم ستيوارت فيفرز موضوع مجموعته الجديدة لعلامة كوتش 1941 لموسم ما قبل خريف 2020 من فكرة المغامرة في الهواء الطلق في شوارع مدينة التفاحة الكبيرة Big Apple Camp، وقدم مجموعة تمزج بين الأسلوب الرياضي والعصري، والتي بدأها في مجموعة ربيع وصيف 2020.

واستندت رموز الأنماط إلى أفلام الطفولة النوستالجية مثل "إي. تي" و رحلات التخييم الشخصية التي قام بها مع أسرته في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات.

وسيطر طابع الريترو الأنيق على الصور الظلية، بما في ذلك سترة كارديغان أنثوية مخططة تم تنسيقها مع شورتات جلدية بحزام الخصر، وقمصان البولو بياقات العنق الممدودة والبارزة، وسترة من جلد الغزال الفاخر بجيوب متعددة منسقة مع تنورة ناعمة بطبعة التفاح المرحة، كما تم زجّ أحذية البوت المكتنز بالكعب العالي التي تذكرنا ببوت التخييم العسكري العملي.

وزين شعار "Big Apple Camp" المطبوع بأحرف الديسكو قمصان التيشرت ذات الياقة المزدوجة المنسقة مع السترات الجلدية الخفيفة الوزن والملونة، والتي تعد القطعة الأيقونية للعلامة التجارية الأمريكية، وتم تنسيق معظم الإطلالات مع حقائب الكروسبودي المزينة بسلاسل ملونة، والتي أطلق عليها فيفرزز اسم "الطفيليات" بسبب سهولة إزالتها وإضافتها إلى الحقائب.

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وتمت ترجمة موضوع التخييم إلى تشكيلة من ملابس الرجال أيضًا، ولكن مع لمسة رياضية، فبرز مزيج من القطع الشبابية والرياضية التي تضم عناصر عملية، مثل سترة "باركا" المتوسطة الطول بجيوب كبيرة مرقعة، ومعطف البونشو المنسق مع بنطلون كارجو العسكري بالأربطة.

وأضاف المصمم، القليل من الحنين إلى الماضي "نوستالجيا" بتضمين مجموعة متنوعة من طبعات الريترو العتيقة، من التيشيرتات الغريبة بطبعات الجمجمة ومقصورة الغابة الخشبية إلى طبعات التفاح بالإضافة إلى طبعة كيس بني عتيق على القمصان والبلوزات.

وتضمنت القطع البارزة سترة من جلد الخروف باللون الأخضر، وبنطلونًا أصفر بطبعة الكاروهات بربطة خصر مطاطية مرنة بلون الزمرد، وسترة جلدية باللون الأخضر بطوق بارز.

فيما يلي أبرز القطع من مجموعة أزياء كوتش 1941 لما قبل خريف 2020، فما رأيك؟