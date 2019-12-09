كيف تحافظين على مجوهراتكِ ؟ نصائح من المصمّمة السعودية دلال العقيل

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُعدّ المجوهرات من أكثر العناصر حساسية وتعرضا للتلف، لذا فهي تحتاج إلى عناية كبيرة ودقيقة لكي تحافظي عليها، إذ لا يكفي أن تقتني المجوهرات الثمينة، بل عليكِ أن تهتمي بها لكي تبقى إرثًا متوارثًا وذكرى جميلة منك إلى ابنتك وحفيداتك.

مصممة المجوهرات السعودية دلال العقيل صاحبة العلامة التجارية "تليدا" توجّه لكِ أهم النصائح لتتميزي بقطعك الثمينة البراقة وتحافظي عليها من التلف.

تقول العقيل إن أهم قاعدة عند أي مناسبة هو أن تجعلي آخر ما ترتديه مجوهراتكِ، وأول ما تخلعيه عند عودتك، لأن المجوهرات تتأثر بالعطور ومواد التجميل على المدى البعيد ويقلّ بريقها ويجب حفظها بطريقة صحيحة والاهتمام بتنظيفها بشكل دوري.

لذاعليكِ تجنّب وضع مرطب البشرة مباشرة قبل ارتداء المجوهرات، بل يجب أن يكون هناك فترة كافية حتى تمتصّ البشرة الكريم ثم ارتديها.

يجب أن تحفظي الأحجار الكريمة بعيدًا عن الشمس حيث تتأثر بالعوامل الخارجية، وتتتسبب لها الشمس في فقدان بريقها.

أما في حال كانت المجوهرات مرصّعة بأحجار اللؤلؤ فهي تحتاج إلى عناية خاصّة، سواء عند التزيّن بها، أو عند حفظها، لذا احرصي دائمًا على عدم تعرّض اللؤلؤ لضوء الشمس وحرارتها، إضافة إلى العطور، فاللؤلؤ يفقد ألقه بسبب عوامل خارجيّة مثل المياه المالحة أو مستحضرات التجميل، ويستحسن وضع اللؤلؤ في علبة قطنيّة على حدة، أو أن يُلفّ في قطعة قماش من القطن أو الحرير.

احفظي كلّ قطعة من المجوهرات في العلبة الخاصّة بها، ولا تخلطي المجوهرات معًا، لأنّ جمع المجوهرات مع بعضها قد يعرّضها للكسر والالتواء، وقد تتشابك السلاسل، وقد تتقطع. انتبهي إلى أنّ الفوضى عدوة مجوهراتك.

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الاحتفاظ بالمجوهرات في علبة خاصة بها، أو لفّها في قطعة من القماش يساعد في بقاء بريقها ولمعانها.

تجنبي وضع المجوهرات عند ممارسة الرياضة، حيث يتسبب العرق في ضياع بريق المجوهرات.

عدم ارتداء المجوهرات أثناء السباحة خاصة الألماس، لأن الكلور الموجود في الماء يغيّر من لون الألماس الطبيعي ويتلف الأحجار ويجعلها غير مستقرة في مكانها.

وبالنسبة إلى طوق الماس، يجدر بك الانتباه والحذر أثناء وضعه حول عنقكِ، فلا يجوز أن تُمسكي الطوق أو السوار بخشونة، أو بعكس موضع حلقاته، مثلما يجب الحرص على الأمر نفسه عند خلعه.

الماس يخدش إذا احتكّ بقطعة ألماس أخرى، مما يسبب خسارة في قيمته، لذا إحرصي على وضع كل قطعة على حدة.