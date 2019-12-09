نظارات شمسية2020 لإطلالة جريئة في الشتاء

تنوعت كثير من التصاميم لـ اكسسوارات نظارات2020 لهذا الشتاء، إذ حرصت كل دور الأزياء على اعتماد تصاميم مختلفة من النظارات، سواء كان بشكل الإطار أو العدسات وغيرها، ولكي تتألقي بأجمل النظارات العصرية لهذا الموسم،

النظارات بالعدسات الملونة

منذ سنوات طويلة وقد اختفت العدسات الملونة للـ نظارات، بخاصة عندما كانت الموضة تعود دائمًا إلى أيام الأربعينيات والخمسينيات، لكنها عادت لنا من جديد بزمن أكثر قربًا من التسعينيات وأوائل الألفية الثانية.

وتم اعتمادها بالدرجات نفسها التي كانت موجودة بهذه الحقيبة، إلا أنّ التصاميم أصبحت مستقبلية ومبتكرة، لتضيف لمسة جديدة ومختلفة على الموديل، كالتي شاهدناها بدار أزياء ديور Dior بالعدسة الصفراء، أو البرتقالية من تود Tod's

النظارات كبيرة الحجم

بالرغم من أنّ نظارات الماتريكس صغيرة الحجم تربعت على عرش الموضة، إلا أنّ بيوت الأزياء لم تستغنِ عن النظارات كبيرة الحجم، فقد اعتمدها بشكل أقرب للفيونكة، دار إيلي صعب Elie Saab، ومايكل كورس Michael Kors.

نظارات الريترو

عادة ما يميل مصممو الأزياء والاكسسوارات إلى الذهاب نحو منعطف آخر ببعض التصاميم، فكما يمكنهم العودة للوراء، يمكن أيضًا التطلع للمستقبل، ومن هنا جاءت فكرة نظارات الريترو المستوحاة من زيّ رجال الفضاء، كما تُعتبر عملية أيضًا بأجواء الشتاء الماطرة، كالتي شاهدناها بعروض Altuzarra ألتيزارا.

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نظارات البوكس

يبدو أنها ستلقى رواجًا كبيرًا هذا الموسم، والتي تعتمد على النظارات كبيرة الحجم لكن بأشكال حادة هندسية مستوحاة من شكل الصناديق، كالنظارة من توم فورد Tom Ford ، وغوتشي Gucci.

النظارات مع الإطار غير المألوف

لجأت إلى هذه الفكرة كثير من بيوت الأزياء العالمية، خصّيصًا للمرأة التي تميل إلى الاطلالات الجريئة والخاطفة الأنظار، ونتوقع أن تكون عنوان الكثير من جلسات التصوير الغريبة للنجمات، كالتصميم من غوتشي بـ النظارات البيضاء مع الإطار على شكل فروع أشجار.

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