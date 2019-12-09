أفكار رائعة لتنسيق الملابس السوداء

القاهرة – لايف ستايل
اللون الأسود من الألوان الكلاسيكية التي لا يمكن الاستغناء عنها أبداً في الاطلالات اليومية والرسمية. فكيف يمكن ان تنسّقي ازيائك السوداء بأجمل طريقة؟ اليكِ مجموعة من الصور لتستوحي منها أروع التنسيقات.
اطلالة انيقة وعصرية مع الفستان الكاب باللون الاسود ذات الياقة العالية المزين بالتقليمات البيضاء والسوداء مع الكسرات الصغيرة لحيوية اكبر.
اطلالة ساحرة وعصرية مع تنسيق التنورة الطويلة ذات الكشاكش العريضة والطبقات المختلفة مع البلوزة البيضاء المزينة عند الكتف بعقدة سوداء.
تألق ملائم للسهرات بالفستان الاسود القصير ذات القصة المتناسق مع الجسم يجملها الشق الامامي العريض وتضفي البكلة الذهبية عند الكتف لمسة مبتكرة.
اطلالة كلاسيكية عصرية مع تنسيق السروال القصير الاسود مع القميص الابيض الموضوع اسفله والبلايزر القصيرة باللون الاسود.
تنسيق رائع للبلوزة باللون الاسود مع التنورة البرتقالية الطويلة الواسعة ذات الكسرات العريضة لاطلالة ملفتة في السهرات والحفلات.
اطلالة عملية عصرية مع الفستان الضيق الميدي ذات اللون الاسود المنسق مع القميص الازرق الفاتح اسفله يجمله حزام اسود عند الخصر.
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