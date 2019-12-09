تعرفي علي إطلالات خريفية من مريام فارس

لا ينحصر جمهور المغنية اللبنانية والممثلة والفنانة الاستعراضية ميريام فارس في لبنان فقط، بل تُعتبر من الدرجة الأولى في العالم العربي؛ كونها تمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة

أطلت ميريام بفستان بني ضيق مزين بخطوط سوداء ومعطف بني من الفرو لمظهر أنثوي، وتجملت بتنورة وبلوزة قصيرة مصنوعين من قماش الكاروهات الأسود ومزين بأزرار بنية، نسقتهما مع معطف أسود طويل بقماش الكاروهات، وتألقت من خلال إطلالة رياضية مناسبة للفصل الحالي ببلوزة بيضاء مزينة بخطوط سوداء في الأكمام وفستان أسود ضيق، وتميزت في لوك عصري بفستان أصفر ضيق نسقته مع معطف أسود بسيط، وارتدت بنطالًا جلديًّا أسود وتيشيرت أبيض مزينًا بالأصفر مع جاكيت أبيض لإطلالة شبابية.

وظهرت بقميص قصير بني وتنورة بنية أكملتهما بحقيبة ملونة، واختارت فستانًا أبيض قصيرًا بأكمام طويلة أكملته بقماش بني في الأعلى لمظهر أنثوي أنيق، وتأنقت في إطلالة شبابية بتنورة فضية وقميص أبيض مزين بنقط سوداء مع تيشيرت أبيض وحقيبة سوداء، وتزينت ببنطال أحمر فضفاض وبلوزة بيضاء بأكمام طويلة.

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