تسريحات شعر طويل للمناسبات تعكس الفخامة والرقي

ما ان يقترب موسم الاحتفالات والاعياد والمناسبات المخملية، حتى تبدأ السيدة بالبحث عن تسريحات شعر طويل، تعكس الكياسة والفخامة والرقي.



طبعا لكل سيدة، ميولها وتفضيلاتها، فهناك من يفضلنَ التسريحات البسيطة وهناك من يبحثنَ عن تسريحات شعر مرفوع وأخريات يجدن في اكسسوارات الشعر سبيلا للتميّز.



في هذا التقرير، جمعنا لك باقة من أجمل تسريحات الشعر الطويل للمناسبات، علّها تلهم اطلالاتك المقبلة.



ما هي أجمل تسريحات الشعر الطويل لخريف وشتاء 2019 و2020؟



الواقع ان ما من نمط واحد، إذ ان التسريحة عليها ان تخضع لشروط عدة لكي تتناسب مع اسلوب الملابس ونوع المناسبة، اضافة الى شكل الوجه وملامحه.



1. تسريحة نصف الرفعة:

إذا اردت تسريحة غير متكلفة وتحافظ نوعا ما على المظهر الكاجوال، فننصحك بهذه التسريحة الناعمة. أما اذا اردت لمسة اضافية تضفي عليها مزيدا من الفخامة، فاختاري بروش او أكسسوار معدني يتكامل مع ملابسك. كما يمكن الاستفادة من خصلات الشعر الطويل من اجل عمل نماذج، تفيض انوثة على شكل عقدة فراشة او وردة عبر لف خصلات الشعر نفسه.



2. تسريحة الويفي:

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صاحبات الشعر الطويل، يمكنهن ابراز جمال الشعر. باتت موضة الشعر الويفي المنسدل، نراها على السجادة الحمراء في الاحداث العالمية. تسريحة تلائم السيدة الباحثة عن اطلالة بوهيمية، فيها الكثير من الانوثة والحضور المتقن. تسريحة تلائم ايضا السيدة الكلاسيكية.



3. تسريحة الشعر المرفوع:

هذا الاسلوب يحتمل الكثير الكثير من التصاميم، إذ ان المخيلة لا تنضب. إنما ما نود ان نلفت اليه هنا، هو الحفاظ على اللمسة الطبيعية غير المتكلفة. هذا يعني عدم المبالغة في شد الشعر واستخدام مستحضرات السبراي المثبتة للشعر. من اللمسات التي نقترحها ايضا، ادخال الضفيرة الى الرفعة للحصول على لمسة شبابية.



4. تسريحة الكعكة المنخفضة:

تسريحة تذكرنا بشعر ميغان ماركل، إنما في المناسبات، يلزمك احيانا لمسة تضفي على التسريحة مزيدا من الفخامة، وذلك عبر اضافة بعض الضفائر الناعمة والخصلات المتفلتة.

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