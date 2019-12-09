أزياء ستيلا مكارتني ربيع وصيف 2020 صديقة للبيئة وتعكس قوّة المراة

اختارت دار ستيلا مكارتني أن تجمع بين جمال المرأة وبين حبّها للحياة والطبيعة المحيطة بها، فانتقت ان تصمم ازياءها بمواد صديقة للبيئة صنعت من المواد المعاد تدويرها وغير المضرّة بالبيئة.

وعكست من خلال التصاميم دورة الحياة التي تعيشها المراة المتميزة صاحبة الشخصية القوية، فترغب في الحضور في كل زمان ومكان لتكون سيدة نفسها وسيدة العالم.

اطلالة احادية اللون مع هذا الفستان الطويل الاسود المصمم بقصة الكلوش الناعمة مزيّن بلمسة الدانتيل الناعمة عند الاكتاف والخصر والاسفل.

اطلالة مونوكروم في هذا الزي المصمم من التنورة الميدي الضيقة ذات الشق الامامي العالي والمنسقة مع البلوزة المقلمة بلوني الابيض والاسود.

تنورة ميدي باللون الاخضر ذات قصّة مستقيمة مع الشق الامامي العالي منسّقة بطريقة جريئة مع البلايزر البيج الطويلة ومعها البلوزة الدانتيل السوداء.

تنورة ميدي بقصة متفاوتة الطول باللون الازرق الفانح منسّقة بطريقة ناعمة مع القميص الازرق ذات الدرجة اللونية الافتح، والمزينة عند الاكمام بقصّة متموّجة.

التنورة الميدي النيّة تكتسب طابعاً جديداً مع القصّة الواسعة، وقد نسّقت مع القميص البيج ذات الاكمام الواسعة والمزيّن بتخريمات لافتة مع لمسة دانتيل أسود على الاكمام.

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جمبسوت واسع باللون الاسود مزين عند اسفل القدمين والاكمام بلون السلموني ما يضفي لمسة من الانوثة الناعمة.

سروال فضفاض بالتقليمات العمودية البيضاء والسوداء منسّق مع القميص الابيض والبلايزر الطويلة باللون البيج.

فستان طويل ناعم بقصته المستقيمة وتقليماته العريضة الافقية بلوني الابيض والاسود يجمّله الشق الصغير الجانبي.

فستان ميدي بقصة مستقيمة متناغمة مع الجسم يتميز بلونه البرتقالي الناري واكمامه الواسعة وفتحة V صغيرة عند الصدر، وهو مناسب جداً للاطلالات المهنية.

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