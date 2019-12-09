كيفية تنسيق أزياء الجامعة للبنات

بينما نقف على أبواب العودة إلى الجامعة، فإننا سنقدم لكل فتاة مقبلة على الدخول إلى هذه المرحلة الجديدة أهم النصائح والإرشادات لتنسيق أزياء الجامعة للبنات

ما هو الوقت الأمثل لشراء مستلزمات الجامعة؟

تختلف القوانين الجامعية المتعلقة بالأزياء المسموحة والممنوعة بحسب الجامعة التي سترتادينها، لذا فإن الوقت الأمثل لشراء أزيائك الجامعية هو بعد الأسبوع الأول من بدء العودة إلى الجامعة خلال عامكِ التحضيري، وذلك لاكتساب المهارة في معرفة ما ستحتاجينه من القائمة التالية:

- العباءة:

تعتبر العباءة من القطع الأساسية التي يجب أن تمتلكيها ضمن أزياء الجامعة، وننصحكِ باختيار عباءة مريحة ذات تطريز خفيف يتلاءم مع الأجواء الدراسية ويُفضل أن تحتوي على جيوب حيث ستحتاجين إليها لوضع حاجياتك أثناء التنقل خلال الحرم الجامعي بدلاً من حمل الحقيبة التي تحتوي على الكتب في كل مرة.

وفي حال كنتِ سترتدين العباءة خلال اليوم الدراسي كاملاً فمن الممكن أن تنتقي ألواناً بديلة عن اللون الأسود، مثل الرمادي والبيج.



التنورة:

تعد التنورة المستقيمة هي الخيار الأمثل والأكثر ملاءمة للجامعة، فمن ناحية سيسهل عليكِ انتقاء القطع العلوية "التوب" ومن ناحية أخرى فهي عملية ومريحة وأنيقة أيضاً، ستحتاجين إلى اللون الأسود ويُمكنكِ اختيار اللون الرصاصي أيضاً.

البلوزة:

احرصي على شراء الألوان الأساسية مثل الأسود والأبيض والوردي حيث تعتبر هذه القطع من أساسيات الأزياء التي سترتكز عليها جميع تنسيقاتك الأخرى.

- التيشيرت:

يعتبر التيشيرت خيارك الأمثل إذا كنتِ ستقضين وقتاً طويلاً من يومكِ في الحرم الجامعي، اختاري القطع الفضفاضة والمريحة التي تحتوي على زركشات عصرية بسيطة.

- القميص:

إن القميص قطعة أساسية ستحتاجينها في أيام المناقشات وغير ذلك، احرصي على اقتناء الألوان الأساسية ذات القصات العصرية، مثل قصة القميص القصير من الأمام والطويل من الخلف، أو قصة القميص ذو الأكمام القصيرة، مع الأخذ بعين الاعتبار تجنب الأقمشة الشفافة.

أما إذا كنتِ من محبات ارتداء القميص على الدوام فيمكنكِ اختيار القميص ذو القماش المقلم، أو متعدد الألوان إلى جانب ما سبق ذكره.

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- الحذاء:

لستِ بحاجة لأكثر من الأحذية المريحة للحفاظ على صحتكِ الجسدية وطاقتكِ خلال يوم طويل من الدراسة. اقتني حذاء أديداس أوريجينال، أو أحد الأحذية الرياضية المريحة من نايك فهي جميعها مريحة وعملية وسهلة التنظيف.

وابتعدي عن الأحذية المفتوحة والمكشوفة لأنها ستسبب لكِ آلاماً وستؤدي إلى تصبغ الجلد الناتج عن التعرض لأشعة الشمس إلى جانب أنها لن تحمي قدميكِ من التعرض للأوساخ والأتربة.

- الحقيبة:

تحدد حجم المقتنيات التي ستحملينها حجم الحقيبة، ولعلكِ ستتفاجئين إن ذكرنا لكِ أن حقيبة الظهر لا تزال الخيار الأمثل حتى في مرحلتكِ الجامعية، ومن الجدير بالذكر أنكِ ستجدين أشكالاً عصرية أنيقة.

فحقيبة الظهر الصغيرة ستتسع لكتبكِ الجامعية ولجهاز الكمبيوتر المحمول (اللاب توب) بالإضافة إلى مقتنياتكِ الأخرى.

الإكسسوار:

تجدر الإشارة أنكِ تستطيعين تغيير مظهركِ الكلي بتغيير الإكسسوار فقط، مثل ارتداء سكارف ملون مع الملابس موحدة اللون، أو إضافة حزام رفيع إلى القميص الفضفاض.

كما ستحتاجين إلى خاتم وساعة وأسواره ونظارة شمسية ترتدينهم بشكل يومي إذا كنتِ من محبي الإكسسوارات، وليس عليكِ سوى انتقاء الإكسسوارات ذات الجودة العالية لتتجنبي مشاكل تغير اللون والصدأ.

المكياج:

يتسم المكياج الجامعي بأنه يبرز الجمال ضمن الحدود الطبيعية. لذا احرصي على تطبيق كريم أساس يحتوي على درجة حماية من أشعة الشمس على أن يكون ذو قوام خفيف يتلاءم مع الاستخدام اليومي، ولا بأس بوضع ظلال العيون بدرجات النود الطبيعية إلى جانب طبقة من ماسكارا الرموش، مع القليل من أحمر الخدود وأحمر الشفاه بالألوان الصباحية الهادئة.

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