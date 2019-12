أفضل العطور النسائية المركزة والجذابة في الشتاء

العطر المركز، غالبا ما يكون عطرا جذابا وآسرا، لا تستطيع ان تستغني عنه السيدة لاسيما المتزوجة. فالعطر المركز يساعدها في جذب الشريك اليها. ومعلوم ايضا ان العطر المركز، يشكل ضرورة في الشتاء، لانه يستمر على البشرة ويكون فواحا حتى وإن لم تساهم درجة الحرارة في تبخره كما هو الحال مع العطور الصيفية المنعشة والناعمة.



في الشتاء، تحتاج البشرة الى عطور مركزة وجذابة، لذلك جمعنا لك باقة من أفضل العطور المركزة والجذابة والفواحة في آن واحد.



إليك أجمل العطور النسائية المركزة لشتاء 2020:

BURBERRY for Women:

قارورة ماء عطر شتوية بامتياز لانها تحتوي على نغمات الفانيليا واخشاب الصندل والياسمين على مستوى القلب والقاعدة، أما على مستوى النغمات الاولى التي تحتل المقدمة فإنها تغتي بالتفاح الاخضر والبرغاموت اللذين يعززان عنصر الانتعاش فيها.



Can by Paris Hilton for Women:

عطر مفعم بالحيوية والجاذبية في آن واحد. لذلك يمكن ان يرافق السيدة في النهار والليل. إذ انه يتمتع بتركيبة، تحتوي على النكتارين وازهار البرتقال ثم نغمات المسك والاخشاب التي تضفي عليها عمقا وجاذبية وتنقلها الى عائلة العطور المركزة.



Giorgio Armani Code

ماء العطر هذا، عميق جذاب ومركز جدا. كما يستمر طويلا على البشرة. من بين العطور التي تشتمل على البرتقال والزنجبيل والفانيليا والياسمين اضافة الى نغمات الاخشاب العميقة التي تعبر عن شخصية المرأة الحسية والرومانسية.

Coco Mademoiselle

طبعا ليس من العطو الجديدة، إنما حين نتحدث عن افضل العطور النسائية المركزة والجذابة، لا يسعنا سوى ذكر هذا العطر من دارشانيلن الذي لا يزال يحقق ارقام مبيعات عالية. يحتوي على مزيج من الحمضيات كالبرتقال والجريب فروت والليتشيه، تليها نغمات ازهار الورد والياسمين والفانيليا.



Flowerbomb By Viktor & Rolf

لمحبات العطور المركزة التي تشتمل على التوابل والمسك، فإن هذا العطر هو الامثل على الاطلاق. اذ يحتوي على توليفة تعكس الكثير من الانوثة بفضل نغمات الازهار منها الفريزيا والياسمين والاوركيد والورد. كما تضم الباتشولي الذي يضفي عليها جاذبية وعمقا فريدين.

