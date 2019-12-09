"شانيل" تطرح ساعة J12 النسائية

لطالما شكلت الثواني جزءًا مهمًا لدار شانيل التي أسستها امرأة تعرف كيف تتبع غرائزها؛ غريزة اللحظة التي يكون فيها القرار قد تم اتخاذه بالفعل.

صممت ساعة J12 الجديدة لتكون رفيقتك المثالية خلال كل ثانية من هذه الأحداث. وفي الحملة الإعلانية لساعة شانيل CHANEL الأكثر شهرة، تشارك تسع نساء بارزات تجاربهن الخاصة عن لحظات غيرت حياتهن.

كل شيء عبارة عن قصة ثوانٍ للمرأة التي تتواصل مع حياتها، ومع هذه الساعة الخاصة التي يمكنها تحديد مصيرها في بضع ثوانٍ. ساعة J12 الجديدة هي الابتكار الأفضل لهذه المرأة.

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