تألق المشاهير بأزياء متطابقة في مناسبات مختلفه

ربما من باب الصدفة، أو ربما من باب الإعجاب القوي بتصميم معين ؛ لايمكننا أن نحزر سبب ارتداء النجمات لأزياء مطابقة لنجمات أخريات ،ولكن يمكننا ببساطة مقارنتها عنددما نراها عليهن وكيف تبدو لنرى من ناسبت أكثر ، فبعض التصاميم بدت مذهلة على نجمة معينة في حين أنها بدت مضحكة على أخرى مقارنة بها ، وذلك بسبب اختلاف اشكال أجسادهن.
لايمكنك أن لا تقوم بالمقارنة عندما تضع صورتين لنجمتان ترتديان التصميم ذاته وماعليكم سوى أن تحكموا على من بدت الأزياء المطابقة على المشاهير أجمل فما رأيكم؟
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