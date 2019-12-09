تعرفي على الأزياء المناسبة لفصل الشتاء

لا داعي للتخلى عن كل الأناقة عندما تنخفض درجة الحرارة، لقد قمنا باختيار مجموعة من الأزياء المناسبة لفصل الشتاء، والتي يمكنك شرائها من شركات الأزياء المفضلة لديكِ بسهولة، في الحقيقة هذه هى أكثر القطع التي تستحق أن تستثمريها للشتاء، وأكثر من ذلك، تابعي القراءة لمعرفة ما هى القطع التي يجب عليك أخذها في الاعتبار أثناء التسوق للشتاء الفترة القادمة.

الخامات المناسبة للشتاء

الاستثمار في المواد الأساسية في فصل الشتاء هى الأساس، مثل بنطال من الصوف المصمم جيداً، أو من الكشمير، أو بدلة بليزر من الصوف، هذه من أكثر القطع التي تستمر من موسم إلى آخر.

ابدأي هذا الاتجاه مع السترة الكلاسيكية، تعتبر السترة هى جزء من الزي اليومي، وهى واحدة من أصعب الأشياء في خزانة الملابس الشخصية، التحديث الجديد لهذا الموسم وما بعده هو تحجيم الخصر بحزام، إنه النهج الأنثوي لأولئك اللاتـي لا يحبن مظهر البدلة التقليدية.

الكثير من التفاصيل

من خلال مشاهدتنا للعديد من عروض الأزياء لخريف وشتاء2020، وجدنا أن أكثر الاتجاهات أنتشاراً بين بيوت الأزياء هى التي تأتي مع تفاصيل أنثوية مميزة، مثل فساتين التول المكشكشة، الرقبة العالية turtleneck، التطريز المفصل، و التفاصيل المستوحاة من العصر الفيكتوري، وكل هذا يأتي مع أحذية قتالية Combat Boots على طراز Street style.

المعاطف الملونة والمنقوشة

أعطي معطفك الأسود القليل من الراحة هذا الشتاء، كما شاهدنا في عرض أزياء مارك جاكوبس، فإن المعاطف الملونة والنقشات الحيوانية هى من أكثر اتجاهات خريف وشتاء 2019-2020، أما إذا كنتِ تفضلين المظهر البسيط، فيمكنك اختيار ألوان الباستيل.

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أزياء أحادية اللون

هنا يتحقق التوازن الحقيقي في الأزياء، على غرار فيندي و برادا فإن الألوان الأحادية ستكون مناسبة للشتاء أكثر من أي وقت آخر، فرتداء معطف باللون الرمادي أو البيج، مع بنطال أو حذاء بنفس اللون هذا هو الاتجاه الجديد و السائد الآن .

الفساتين القصيرة

الفساتين القصيرة هي الأنسب للطقس المتقلب، لكن احرصي على اختيار الخامات المناسبة للشتاء مثل الديباج أو المخمل مع الأكمام الطويل، و أحذية الكاحل القصيرة، أو جوارب مع حذاء كلاسيك بألوان متشابة.

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