تألقي بأجمل ألوان وصيحات مناكير المرايا

يعد مناكير المرايا من أحدث صيحات طلاء أظافر، فهو صيحة جديدة في عالم المناكير، بل وصيحة مثيرة لاقت رواجاً وانتشاراً كبيراُ في الآونة الأخيرة. لتكون بامتياز الصيحة الأبرز في عالم صيحات أظافر.

يسمى مناكير المرايا أيضاً مناكير الكروم. وهو عبارة عن مناكير عاكس يعمل كالمرايا أو يمكن تشبيهه أيضاً بعدسات المرايا للنظارة الشمسية.

ويمنح مناكير المرايا أو مناكير الكروم أظافرك لمسة من البريق واللمعان ليحعلها تتلألأ في ضوء الشمس وتتناسب مع جميع ومختلف ألوان ملابسك.

يحتوي مناكير المرايا على الكثير من الألوان الجذابة بدرجات ساحرة كالأزرق، الوردي، والبنفسجي، الذهبي والفضي.

وقد شاهدنا صيحة مناكير المرايا مؤخراً في كل مكان.

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وإذا كنت ترغبين بتطبيق صيحة مناكير المرايا إحدى صيحات طلاء أظافر . ولكنك واقعة في حيرة من أمرك حول اللون الذي ستقومين باختياره فإليك إذاً هذه المجموعة الرائعة والمتنوعة من ألوان مناكير المرايا لتختاري منها لونك المفضل.

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