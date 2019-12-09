مكياج ناعم للخريف ونصائح لصاحبات البشرة الحنطية

يختلف لون البشرة بين سيدة وأخرى . وبالتالي تختلف احتياجات كل منها لألوان المكياج . فلكل بشرة ألوان تناسبها وتبرز جماليتها تختلف عن البشرة الأخرى. اخترنا لك اليوم البشرة الحنطيّة لنعرفك على ما يناسبها من ألوان المكياج التي تظهرها بأبهى حلة خصوصاً وأنها بشرة متورّدة بشكل طبيعيّ، ولا تحتاج إلى مخفٍ للعيوب إلا بشكل نادر.

ولمكياج خريفي رائع لذوات البشرة الحنطية يمكنك اتباع التالي:



مخفي العيوب:



ضعي مخفي عيوب بشكل خفيف جداً إذا كنت بحاجة إلى ذلك، وإذا كانت بشرتك دهنيّة، قومي بوضع القليل من البودرة أو كريم الأساس السائل بتركيبة غنيّة صنعت خصيصاً للبشرة الدهنيّة.

أحمر الخدود المناسب:

اختاري أحمر خدود باللون الخوخي أو اللون المشمشي أو اللون البرونزي بدلاً من استعمال الوردي الفاتح الذي يناسب البشرة الفاتحة.

ظلال العيون

يفضل استخدام الألوان المعدنيّة كالفضي والذهبي ودمجها مع الظلال باللون الاسود او الرمادي او البني والابتعاد عن استعمال الألوان الورديّة الفاتحة والباردة.

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متى تستخدمين الألوان الفاتحة على وجهك؟

يمكنك أن تختاري الألوان الفاتحة في مكياجك عند اختيارك للروج، والذي يفضل أيضاً أن يكون قريباً من لون شفتيك.

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