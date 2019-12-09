تمر من أجهزة تفتيش المترو؟.. إليك حقيقة تأثيرها على الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي:
يشعر البعض بالقلق تجاه مرور الحقائب المحملة بالأطعمة أو المشروبات أو الأدوية من خلال أجهزة التفتيش الموجودة في المترو أو غيرها من الأماكن، كذلك تبتعد الحوامل والأطفال عن المرور من خلال تلك الأجهزة، فما حقيقة تأثيرها على الصحة؟
نشرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" بموقعها الرسمي تقريرًا مفصلاً على هيئة أسئلة وأجوبة حول أجهزة التفتيش وتأثيرها على الصحة، مؤكدة أن هناك ما يسمى "الجرعة"، وتشير إلى كمية الإشعاع أو الطاقة التي يتم امتصاصها بالجسم.
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