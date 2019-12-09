7 أطعمة مجمدة تناولها باستمرار

محمد اسماعيل - القاهرة - تعتبر الأطعمة المجمدة أطعمة سهلة التحضير، وتحتوي على العناصر الغذائية الأساسية والمعادن التي نحتاجها للحفاظ على صحة جيدة.

فيما يلي 7 أطعمة مجمدة يجب تناولها باستمرار للحفاظ على صحة جيدة، بحسب ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين، حسب ما جاء فى موقع "24 الإماراتي".

1- البروكولي

يعتبر البروكولي من أكثر الخضار التي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة، إذ أنها مصدر غني بالفيتامينات C و K. كما أنها غنية بحمض الفوليك والألياف ومضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة السرطان، وتحسن الهضم وتزيل السموم.

2- السبانخ المجمد

لا يختلف السبانخ المجمد عن السبانخ الطازج، لأنه يحافظ على نسبة عالية من المواد الغذائية منخفضة السعرات الحرارية. كما أن السبانخ مفيد للبشرة والشعر والعظام، وغني بالألياف والفولات والحديد والكالسيوم.

3- الذرة الحلوة

تساعد الذرة على الحصول على المزيد من الطاقة، وهي غنية بالفيتامينات والمعادن والمواد المضادة للأكسدة، وتعد مصدراً جيداً للألياف والبروتينات.

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4- القرنبيط

نبات غني بفيتامينات B، إضافة إلى احتوائه على كمية كبيرة من الألياف التي تحسن عملية الهضم.

5- البازلاء المجمدة

البازلاء المجمدة هي مصدر جيد للمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم، وهي عناصر تمنع ارتفاع ضغط الدم وتحافظ على صحة القلب.

6- الدجاج واللحوم المجمدة

الدجاج واللحوم مصدر جيد للبروتين والأحماض الأمينية التي يتم هضمها بسهولة.

7- الأسماك المجمدة

توفر الأسماك بروتينات عالية الجودة منخفضة الدهون. كما أنها مصدر جيد للعناصر الغذائية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية، وفيتامينات B 2 و D.