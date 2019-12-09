صور.. هكذا احتفلت شريهان بعيد ميلادها الـ 55

في إطار احتفالاتها بعيد ميلادها الـ 55، شاركت النجمة شريهان متابعيها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بلقطات من الحفل.

بشعرها الطويل المنسدل، وملابس كاجوال شتوية، متخلية عن المكياج نهائيًا، نشرت الفنانة عبر خاصية "ستوري" عدة صور أمام كعكة عيد ميلادها، التي دون عليها أسمها باللون الذهبي، مع وضع تاج عليها.

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وكانت الفنانة وجهت رسالة مؤثرة، للتعبير عن شكرها لكل من هنأها بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "كل ثانية في عمري بحبكم أكتر وبعيش بيكم أكتر.. أنا بجد مش لاقية كلام أعبر فيه عن حبي وتقديري وسعادتي.. قلبي بيشكركم جميعا.. شكرا لكل إنسان فنان مبدع أسعد قلبي في يوم عيد ميلادي.. حبكم حياة".

وعبَّر متابعوها عن حبهم لها، وجاءت من ضمن التعليقات: "بنحبك يا أجمل قلب، الدنيا كلها بتحبك يا شيري انتي جزء من حياتنا".