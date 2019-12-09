احذري.. صبغات الشعر تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي

أكدت دراسة حديثة، أن استخدام صبغات الشعر بشكل متكرر، يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي.

وأضافت الدراسة أن الاستخدام المتكرر للصبغة بمعدل كل 5 إلى 8 أسابيع يؤدي إلى زيادة خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي بنسبة 30%، مقارنة بمن لا تستخدمن الصبغات.

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وبحسب الدراسة التي نشرت في "إنترناشيونال جورنال أوف كانسر"، تتمتع ذوات البشرة السمراء عادة بحماية أفضل من ذوات البشرة البيضاء تجاه سرطان الثدي، لكن وفقاً لهذه الدراسة يزيد الاستخدام المتكرر للصبغة الخطر على ذوات البشرة السمراء أكثر.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، أجريت الدراسة على أكثر من 50 ألف امرأة أعمارهن بين الـ 35 إلى 74 عامًا.

وأظهرت النتائج، أن متوسط خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي في الأحوال العادية بلغ 12%، وعند استخدام الصبغات بشكل متكرر يزداد الخطر الإجمالي بنسبة 1 بالمائة ليصبح 13%.