مستحضرات جمال مثالية تكمل إطلالتك في حفلة نهاية العام.

تستغرق التحضيرات لحفلة نهاية العام الكثير من الوقت، نظراً الى أهمية المناسبة، حيث تسعى المرأة الى الظهور بأجمل إطلالة تلفت نظر جميع المحيطين بها. وفي هذا المقال، سنساعدك في هذه المهمة، من خلال تعريفك الى مستحضرات جمالية أساسية ستضفي على مظهراً جاذبية مطلقة وجمالاً أخاذاً، لتبقى هذه السهرة محفورة في ذهنك وقتاً طويلاً.

مناكير جل

إذا كنت تميلين الى تطبيق طلاء الأظافر الجل في المنزل، لا سيما في سهرة نهاية العام، من الضروري اعتماد الأنواع الجيدة التي تجف بسرعة، والتي تتميز بتركيبة لامعة وغنية، تجعل أظافرك جذابة وأنيقة وذات مظهر مميز لا تشوبه شائبة. وبما أن إطلالتك لسهرة رأس السنة لا تكتمل من دون طلاء أظافر مميز يتلاءم وإطلالتك، احرصي على استخدام المناكير الجل من علامة Essie، فهو يتوافر بألوان عدة فاتحة وداكنة لتلائم لون فستانك.

أكسسوارات شعر مميزة

تعد الأكسسوارات بمختلف أشكالها وأحجامها، إحدى أكثر صيحات الشعر رواجاً لهذا الشتاء، فاحرصي على تزيين تسريحة شعرك بها خلال سهرة نهاية العام، فهي تضفي على مظهرك الفخامة والتميز، وتمنحك لمسة عصرية جذابة. ننصحك باعتماد المشابك المزينة بحبات اللؤلؤ، فهي موضة رائجة جداً لهذا الشتاء، أو الأكسسوارات الناعمة المرصعة بحبات الشواروفسكي والأحجار الكريمة.

روج أحمر

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الروج الأحمر هو من أفضل الطرق لإبراز شفتيك في حفل نهاية العام، فهو لون جذاب جداً ويحاكي أحدث صيحات المكياج. اعتمديه مع طلاء أظافر باللون نفسه لتكون إطلالتك متناغمة وجذابة. ننصحك باعتماد أحمر الشفاه الأحمر الكلاسيكي من علامة ماك MAC، فهو سهل التطبيق ويتميز بتركيبته المات الغنية التي تملأ شفتيك وتجعلهما أكثر بروزاً وأكبر حجماً، إضافة الى أنه يدوم طويلاً، حيث يبقى ثابتاً طوال السهرة ليمنحك مكياج شفاه مكتملاً لا تشوبه شائبة.

عطر فخم

يقال إن العطر هو العامل الأقوى لترك بصمة أو ذكريات لدى الآخرين، فإن كنت تبحثين عن عطر فخم يلائم أجواء حفلة نهاية العام، ويمنحك إطلالة أنيقة لا تُنتسى، ننصحك باعتماد عطر Tom Ford Lost Cherry، فهو يترك انطباعاً حلواً وآسراً يلفت الأنظار إليك. إنه عطر شرقي - زهري، يتركز بشكل أساسي على نغمات الكرز الحامض والورد التركي والفل والتونكا وخشب الصندل، إضافة الى الباتشولي والفانيليا.

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