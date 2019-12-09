كيفية تنسيق ملابس الصيف للعمل

عندما يتعلق الأمر بالموضة، فإن الصيف هو موسم "الأقل هو أكثر"، فبالتأكيد تستغنين عن جميع المعاطف السميكة والكنزات الصوفية والجينز والجوارب الطويلة التي قيدت جسمك طوال فصل الشتاء، و الأن فقد جاء فصل الصيف يمكن أن تتنفس بشرتك أخيرًا، لكن هناك مشكلة صغيرة رغم ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يكدحون في الوظائف المكتبية، الذين يضطرون الي أرتداء الملابس الرسمية طوال اليوم أو أكثر من قطعة، لهذا نحن هنا لمساعدتك في الوصول إلى الخط الفاصل بين العمل والمناخ المناسب للطقس، فقد قمنا بتجميع بعض أفكار الزي المحافظ بما يكفي من خلال موقع Marie Claire.

قميص مطبوع وجينز أبيض

بمجرد العثور على البنطال المناسب من الجينز الأبيض ، فلن ترغبين أبدًا في خلعهم، إنه بمثابة أفضل قاعدة لملابس الأساسية وملحقاتها الأكثر ألوانًا، فهذا اللأستايل تستطيعين أن ترتدين الملابس الصيفية بدون أن تفقدي مظهرك الأحترافي.

فستان بطباعة الورود وأحذية عالية حتي الركبة

لست مضطرة الي التخلي عن الأحذية العالية (البوت) في فصل الصيف، خاصةً إذا كان بإمكانك ارتدائها مع الفستان، إذا كانت ملابسك تحتوي على ألوان أكثر إشراقًا، فاختري حذاءًا أبيض أو بنيًا صغيرًا لمطابقته.

جامب سوت

الجامب سوت أيضاً من الممكن أن يظهرك بشكل محترف، مع إضافة حذاء كلاسيك وحقيبة صغيرة، سيكتمل مظهرك المناسب لأوقات للعمل بشكل رائع.

تي شيرت ، تنورة منقوشة ، وأحذية رياضية

يمكنك أن تفعلي الكثير مع هذه الصيغة لفصل الصيف، خصوصا اذا قمتي بمذجة مع القليل من الألوان التي ستعطي مظهرا صيفي مناسباً للعمل خصوصاً إذا قمتي بإضافة حقيبة كلاسيكية.

بذلة بألوان الباستيل

سوف تبقيك البذلة بمظهر القوة الذي تحتاجينة بالتأكيد فى الاجتماعات، والتي ستريحك من الحيرة في أختيار أكثر من قطعة.

قميص مقلم وبنطلون جينز

امنحي قميصك الأبيض فترة راحة، علي الرغم من المظهر المحترف الرائعة الذي يظهرة اللون الأبيض إلا أنه هناك الكثير من الألوان الأخري التي يمكنك ارتدائها مثل الإصدار ذي الخطوط ، لإبقاء مظهرك جديدًا ومحترف.

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فستان وتيشرت

إذا كان فستانك الصيفي غير محتشم، فيمكنك ببساطة بأرتداء تيشرت باللون الأبيض أسفلها، لإلقاء نظرة أكثر احترافية فى عملك.



تي شيرت وبنطال جينز ضيق، وحذاء بكعب

اختياري الكعب إذا كنت تريد زيادة إضافية في الارتفاع حول المكتب لأن الطول يعطي القليل من الثقة والقوة، تمتاز الأحذية ذات الكعب العالي بشكل مثالي مع البنطال الجينز الضيق و التي شيرت.

فستان الصيف المطبوع والكعب

لا يمكنك أن تخطئ أبدًا مع فستان ملفوف مطبوع حريري وكعب بأربطة من الكاحل.

فستان صيفي وحذاء رياضي

الفستان المطبوع والأحذية الرياضية هو من أكثر الأستايلات المريحة التي لا تتطلب مجهودًا كبيرًا.

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